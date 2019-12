റാഞ്ചി ∙ വീഴ്ചകളുടെ പടുകുഴിയില്‍ നിന്നാണ് ഹേമന്ത് സോറന്റെ ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ആരെയും എഴുതിത്തള്ളാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന ചൊല്ലിന് ഹേമന്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് അടിവരയിടുന്നു. പാര്‍ട്ടി വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റായി മുന്നില്‍നിന്ന് നയിച്ചു നേടിയ വിജയം ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ചയിലും ഹേമന്തിനെ കൂടുതല്‍ കരുത്തനാക്കുന്നു.

19 ‘വയസ്സ്’ പൂര്‍ത്തിയായ ജാര്‍ഖണ്ഡിനെ നയിക്കാന്‍ 44 ന്റെ യുവത്വവുമായാണ് ഹേമന്ത് സോറന്റെ വരവ്. ഒരിക്കല്‍ ഭരണചക്രം തിരിച്ച പരിചയം മുതൽക്കൂട്ട്. ഒപ്പം പിതാവിന്റെ അനാരോഗ്യത്തിനിടെ, പാര്‍ട്ടിയെ നയിച്ച് വിജയത്തിലെത്തിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും. അങ്ങനെ മുന്‍പത്തെക്കാള്‍ ഇരട്ടി കരുത്തോടെയാണ് മടങ്ങിവരവ്. 2005ല്‍ ദുംക്കയില്‍ മല്‍സരിച്ച് പരാജയത്തിന്റെ രുചിയറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം. 2009 ല്‍ മൂത്തസഹോദരന്‍ ദുര്‍ഗ സോറന്റെ അകാലനിര്യാണത്തോടെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ സജീവമായി, രാജ്യസഭയിലേക്ക് പടികയറി. 2009 ഒക്ടോബറിലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിയമസഭയിലേക്ക് കന്നിവിജയം. 2010–13 കാലത്ത് അര്‍ജുന്‍ മുണ്ട മന്ത്രിസഭയില്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി.

2013 ല്‍ 37–ാം വയസ്സില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കേസരയിലെത്തി. പിതാവും പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ, ഗുരുജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഷിബു സോറന്റെ ഭരണരീതിയായിരുന്നില്ല മകന്. സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് അന്‍പത് ശതമാനം സംവരണമടക്കം ജനപ്രിയ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം വിഐപി സംസ്കാരത്തിനും ഹേമന്ത് അന്ത്യം കുറിച്ചു. പക്ഷേ 2014 ലെ മോദി തരംഗത്തിനു പിന്നാലെ വന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അടിപതറി. സ്വന്തം മണ്ഡലത്തില്‍ പോലും പരാജയപ്പെട്ടു. രണ്ടാം മണ്ഡലമായ ബര്‍ഹെയ്തില്‍ വിജയിച്ചതു കൊണ്ടുമാത്രം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി.

ഇത്തവണ ദുംക്കയിലും ബര്‍ഹയ്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി റാലികള്‍ നടത്തി ഹേമന്തിനെ വിറപ്പിക്കാന്‍ നോക്കിയെങ്കിലും ജനങ്ങള്‍ ഹൃദയത്തിലേറ്റി. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പു തന്നെ മഹാസഖ്യത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥി താനാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിനെക്കൊണ്ടു പ്രഖ്യാപിക്കാനായതും ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതും നേട്ടങ്ങളാണ്. മുന്നണിയെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് കാലാവധി തികയ്‍ക്കുക എന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇനി ഹേമന്തിനു മുന്നിലുള്ളത്.



English Summary: Hemant Soren the new star on Jharkhand's politics