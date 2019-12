മോദി സർക്കാരിനെ ‘വെല്ലുവിളിച്ച്’ സോറൻ; ജനത്തിന് ദോഷമെങ്കിൽ പൗരത്വ നിയമം തള്ളും

ന്യൂഡൽഹി∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്നതിനിടെ ബിജെപിക്കു കനത്ത പ്രഹരം നൽകി ജാർഖണ്ഡ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ ജെഎംഎം നേതാവ് ഹേമന്ത് സോറൻ വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കുകയാണ്– ‘സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്കെങ്കിലും പൗരത്വ നിയമം കാരണം നാടുവിടേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ആ നിയമം ജാർഖണ്ഡിൽ നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ജാർഖണ്ഡുകാരനു പോലും സ്വന്തം മണ്ണുവിട്ട് പോകേണ്ടി വരില്ല..’ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയ്ക്കു നൽകിയ അഭിമുഖ്യത്തിൽ സോറന്റെ പ്രസ്താവന.

നിയമത്തെപ്പറ്റി വിശദമായി പഠിക്കും. ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്ററിനെപ്പറ്റിയും പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടു വിഷയവും സമഗ്രമായി അപഗ്രഥിച്ചായിരിക്കും തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുകയെന്നും സോറൻ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ പൗരത്വ നിയമം നടപ്പാക്കാതിരിക്കാനാകില്ലെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രസ്താവന വന്നതിന്റെ പിന്നാലെയാണിപ്പോൾ സോറൻ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കേരളവും ബംഗാളുമുൾപ്പെടെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ട്.

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയമാണ് ജാർഖണ്ഡിലുണ്ടായതെന്ന് സോറൻ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തു വിഭജന രാഷ്ട്രീയം നടപ്പാക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിച്ചതെന്നാണ്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിക്കും. പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും നേരിടുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക ഭൂമിയില്ലാത്തവർക്ക് അതു ലഭ്യമാക്കാനായിരിക്കും.

പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ശ്രമം നടത്തും. സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും പരിഹാരം കാണണം. ഓരോ വീട്ടിലും കുടിവെള്ളമെത്തിക്കണം, കൃഷിക്കു ജലമെത്തിക്കണം തുടങ്ങിയവയാണു സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഇതോടൊപ്പം പൊതുജനാരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും സംബന്ധിച്ചും സമഗ്രപദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരും. ഗോത്രവിഭാഗക്കാരുടെയും പിന്നാക്ക–ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ക്ഷേമവും സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന പരിഗണനയായിരിക്കുമെന്നും സോറൻ പറഞ്ഞു.

ജെഎംഎം വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റായ ഹേമന്ത് സോറനെ പാർട്ടിയുടെ നിയമസഭാ നേതാവായും തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി എട്ടോടെ ഗവർണറെ കണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസിനും ആർജെഡിക്കൊപ്പം ചേർന്നു മഹാസഖ്യം രൂപീകരിച്ചായിരുന്നു ജെഎംഎം ജാർഖണ്ഡിൽ മത്സരിച്ചത്. സഖ്യം 47 സീറ്റ് നേടി. മൂന്നു സീറ്റ് നേടിയ ജെവിഎം–പിയുടെ പിന്തുണയും മഹാസഖ്യത്തിനു ലഭിക്കും. ബിജെപിക്കു ലഭിച്ചതാകട്ടെ 25 സീറ്റും. 29ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിനാണ് സോറന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ.

English Summary: If even one Jharkhandi is uprooted due to CAA, won't implement it: Hemant Soren