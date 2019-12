നികുതിദായകര്‍ 4 ശതമാനം മാത്രം, ബാക്കിയെല്ലാം ആശ്രിതരെന്ന് കങ്കണ: വിവാദം

മുംബൈ ∙ പൗരത്വഭേദഗതിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി ബോളിവുഡ് നടി കങ്കണ റനൗട്ട്. ‘നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മൂന്നോ നാലോ ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് നികുതി അടയ്ക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർ അവരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അതിനാൽ, രാജ്യത്ത് ബസ്സുകളും ട്രെയിനുകളും കത്തിക്കാനും പ്രതിഷേധിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അവകാശം നൽകിയത്? ഒരു ബസിന് വളരെയധികം ചെലവ് വരും. ഇത് ഒരു ചെറിയ തുകയല്ല. രാജ്യത്ത് പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലം മരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അതിനാൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പേരിൽ ആളുകളെ അക്രമത്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഇതാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം’– പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനിടെ അവർ പറഞ്ഞു.

റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്ന പംഗ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിനിടെയാണ് താരത്തിന്റെ പ്രസ്താവന. പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെ ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ രംഗത്തെത്തി. ഉപ്പ് പോലുള്ള വിലകുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പോലും തൊഴിലാളികളും സാധാരണക്കാരും പരോക്ഷ നികുതി അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അവർ നൽകുന്ന നികുതിപ്പണം കൊണ്ടാണ് കങ്കണ അടക്കമുള്ള അഭിനേതാക്കൾക്കു പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



