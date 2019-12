നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബസിനും മിനിലോറിക്കും പിന്നിൽ ലോറി ഇടിച്ച് ഒരു മരണം

തുറവൂർ ∙ റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിനും മിനി ലോറിക്കും പിന്നിൽ മറ്റൊരു ലോറി ഇടിച്ച് ബസ് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു. കണ്ണൂർ സ്വദേശി ബിനുവാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4.30 ന് ദേശീയപാതയിൽ ചേർത്തല ബിഷപ് മൂർ സ്കൂളിനു സമീപമായിരുന്നു അപകടം. കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഡ്രൈവർ മാനന്തവാടി ഷൈൻനിവാസ് ഷാജിത്ത് (40), കണ്ടക്ടർ കണ്ണൂർ ഇല്ലിക്കൽ മോഹനൻ (46), മിനിലോറി ഡ്രൈവർ പാലക്കാട് കൊല്ലംകോട് സ്വദേശി മുരുകൻ (59) എന്നിവരെ പരുക്കുകളോടെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഷാജിത്തിന്റെയും മോഹനന്റെയും പരുക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ ഇവരെ പിന്നീട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

അപകടത്തിൽപെട്ട മിനിലോറിയും ലോറിയും.

കെഎസ്ആർടിസി ബസും വൈക്കോലുമായി പോയ മിനിലോറിയും തമ്മിൽ തട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവാഹനങ്ങളും റോഡിൽ നിർത്തിയ സമയത്ത്, പച്ചക്കറിയുമായി വന്ന ലോറി രണ്ടു വാഹനങ്ങളിലും ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

പാലക്കാട്ടുനിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു പോകുകയായിരുന്ന മിന്നൽ ബസാണ് വൈക്കോലുമായി പോയ മിനിലോറിയിൽ തട്ടിയത്. ബസിന്റെ സൈഡ് മിറർ പൊട്ടിയത് ബസ് ഡ്രൈവറും മിനിലോറി ഡ്രൈവറുമായി തർക്കത്തിനിടയാക്കി. ഈ സമയത്താണ് തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് ചേർത്തലയിലേക്കു പോകുകയായിരുന്ന പച്ചക്കറി ലോറി ഇടിച്ചത്. ബസ് യാത്രികനായ ബിനു ഡ്രൈവറുടെയും കണ്ടക്ടറുടെയും സമീപം നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ബിനുവിന്റെ മൃതദേഹം ചേർത്തല താലൂക്കാശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ.



