‘ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കുന്നു’; എ, ഐ ഗ്രൂപ്പുകളോട് ഇടഞ്ഞ് മുല്ലപ്പള്ളി

തിരുവനന്തപുരം∙ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും എ, െഎ ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്‍വിയെത്തുടര്‍ന്ന് ഉടലെടുത്ത ഭിന്നതയാണ് കെപിസിസി പുനഃസംഘടനയെച്ചൊല്ലിയും പൗരത്വനിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ നടന്ന സംയുക്ത സമരത്തെച്ചൊല്ലിയും സങ്കീര്‍ണമായത്. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവിലെയും കോന്നിയിലേയും തോല്‍വി തന്റെ തലയില്‍ കെട്ടിവച്ചെന്നായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ ആദ്യപരാതി.



ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്നു ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്‍മാരുടെ യോഗത്തില്‍ മുല്ലപ്പള്ളി പരസ്യമായി പറഞ്ഞു. പുനഃസംഘടനാ കാര്യത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയകാര്യസമിതി തീരുമാനം അട്ടിമറിച്ചതാണ് രണ്ടാമത്തെ തര്‍ക്കവിഷയം. ജംബോ കമ്മിറ്റിയുണ്ടാക്കാനും എംപിമാരേയും എംഎല്‍എമാരേയും ഭാരവാഹികളാക്കാനുമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ തീരുമാനത്തെയും മുല്ലപ്പള്ളി തള്ളിപ്പറഞ്ഞു.



പട്ടിക തീരുത്തണമെന്ന് കേന്ദ്രനേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നേതാക്കള്‍ വഴങ്ങിയില്ല. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എംഎല്‍എമാരെ വയ്ക്കാനുള്ള എ,െഎ ഗ്രൂപ്പ് ധാരണയോടും മുല്ലപ്പള്ളിക്കു യോജിപ്പില്ല. പൗരത്വഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ സര്‍ക്കാരുമായി ചേർന്നു നടത്തിയ സമരം മുല്ലപ്പള്ളി ബഹിഷ്കരിച്ചത് കടുത്ത വിമര്‍ശനത്തിടയാക്കി.

English Summary: Rift in Congress in Kerala wide open over joint anti-CAA protest