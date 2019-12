ബംഗാളിൽ വിമാനവുമായി പോയ ട്രക്ക് പാലത്തിനടിയിൽ കുടുങ്ങി

ദുർഗാപുർ∙ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിമാനവുമായി പോയ ട്രക്ക് പാലത്തിനടിയിൽ കുടുങ്ങി. ബംഗളിലെ ദുർഗാപൂരിൽ േദശിയ പാത രണ്ടിലാണു സംഭവം. റോഡിനു നടുവിലെ പാലത്തിനടിയിലാണ് ട്രക്ക് കുടുങ്ങിയത്. ഇതു പ്രദേശത്ത് വൻ ഗതാഗത കുരുക്കിനും കാരണമായി.

തപാൽ വകുപ്പിന്റേതാണ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിമാനം. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ട്രക്ക് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നും തപാൽ വകുപ്പും പൊലീസും ഇത് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.



English Summary : Truck Carrying Abandoned India Post Aircraft Gets Stuck Under Bridge In Bengal