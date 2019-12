‘മതത്തെ രാഷ്ട്രീയവുമായി ഇടകലർത്തിയത് തെറ്റ്’ : തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ

നാഗ്പുർ ∙ മതത്തെ രാഷ്ട്രീയവുമായി ഇടകലർത്തി ബിജെപിക്കൊപ്പം നിന്നത് ശിവസേനയ്ക്കു സംഭവിച്ച തെറ്റാണെന്നു തുറന്നുപറഞ്ഞ് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. നിയമസഭയിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടായിരുന്നു ഉദ്ധവിന്റെ പ്രസ്താവന.

എൻസിപിക്കും കോൺഗ്രസിനും ഒപ്പം ചേരുന്നതിന് ശിവസേനയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്തെന്നായിരുന്നു ഫഡ്നാവിസിന്റെ ചോദ്യം. ‘നിങ്ങള്‍ (ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസ്) ജനവിധിയെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതു രാഷ്ട്രീയമാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തെയും മതത്തെയും ഇടകലർത്തുന്നത് തെറ്റാണ്. ‘ധർമ’ത്തിന്റെ അനുയായികൾ വരെ ഒരിക്കൽ ചൂതുകളിയിൽ തോറ്റിട്ടുണ്ട് (മഹാഭാരത കഥയെ ഉദ്ധരിച്ച്). രാഷ്ട്രീയം ഒരു ചൂതുകളിയാണ്. എന്നാൽ അതിനെ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിര്‍ത്തണം. നമ്മൾ അതു മറന്നു. ഹിന്ദുത്വയുടെ പേരിൽ 25 വര്‍ഷത്തോളം ഒരുമിച്ച് നിന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മതം മാറിയിട്ടില്ല. ഇന്നും ഇന്നലെയും എന്നും നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളാ‌യിരിക്കും.’ – ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞു.

വ്യത്യസ്ത പ്രത്യയശാസ്ത്രം പിന്തുടർന്നിരുന്ന തൃണമൂലും പിഡിപിയും എൽജെപിയുമായുള്ള ബിജെപിയുടെ സഖ്യത്തെയും ഉദ്ധവ് ഓർമിപ്പിച്ചു. മതത്തെ രാഷ്ട്രീയവുമായി കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ബിജെപിക്കൊപ്പം നിന്നതു തെറ്റായിപ്പോയെന്നും ഉദ്ധവ് സഭയിൽ പറഞ്ഞു.

എക്കാലവും ഹിന്ദുത്വ ആശയങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളാണ് താനെന്നും അതിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റതിനു പിന്നാലെ ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അയോധ്യ വിഷയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശിവസേന വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



English Summary: "We Mixed Religion With Politics, Mistake": Uddhav Thackeray On BJP Taunt