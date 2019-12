കാമുകനൊപ്പം ബൈക്കിൽ കറക്കം; വീട്ടിൽ അറിയാതിരിക്കാൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കഥ

നാഗ്പുർ ∙ കാമുകനൊപ്പം കറങ്ങാൻ പോയത് വീട്ടിലറിയാതിരിക്കാൻ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൽ കഥ മെനഞ്ഞ് പെൺകുട്ടി. തന്നെ കുറച്ചുപേർ ചേർന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന പരാതിയുമായി ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരിയാണു മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗിറ്റിഖാദൻ സ്റ്റേഷനിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എട്ടിനാണ് പരാതി നൽകാനായി പെൺകുട്ടിയും മാതാപിതാക്കളും എത്തിയത്. കോളജിൽ നിന്നു മടങ്ങുന്ന വഴി നാലു േപർ ചേർന്ന് മകളെ ആൾത്താമസമില്ലാത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നും എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നുമാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച പൊലീസ്, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നു പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി. നാഗ്പുർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസർമാരും അന്വേഷണത്തിന് സഹായം നൽകാനായി പ്രദേശത്തെത്തി. എന്നാൽ മൊഴിയിൽ വൈരുധ്യം തോന്നിയ പൊലീസ് പെൺകുട്ടിയുടെ കോളജിനു സമീപമുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. അപ്പോഴാണ് സത്യം വെളിച്ചത്തുവരുന്നത്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടി ഒരു യുവാവിന്റെ ബൈക്കിനു പിന്നിൽ കയറി പോകുന്നതാണ് സിസിടിവിയിൽ തെളിഞ്ഞത്.

തുടർന്നു നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കഥ പുറത്തറിഞ്ഞത്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കാമുകനൊപ്പമാണ് ബൈക്കിൽ പോയതെന്നും തിരിച്ച് കാമുകൻ തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടെന്നും പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു. വീട്ടുകാരിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാനാണു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതെന്നു കള്ളം പറഞ്ഞത്. മാതാപിതാക്കൾ വിശ്വസിക്കുമെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനു പോകില്ലെന്നുമാണു പെൺകുട്ടി കരുതിയത്. മാതാപിതാക്കൾ പൊലീസിനെ സമീപിച്ചതോടെയാണു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ നാടകത്തിനു തിരശ്ശീല വീണത്.

