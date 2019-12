ഭീകരാക്രമണത്തിന് പതിയിരിക്കുന്ന ‘അദൃശ്യൻ’; ദുരൂഹതയുടെ കൂടാരത്തിൽ ഐഎസ് തലവൻ

പാരിസ്∙ ആരാണ് അബു ഇബ്രാഹിം അൽ ഹാഷിമി അൽ ഖുറൈഷി? അങ്ങനെയൊരാളുണ്ടോ, അതോ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ (ഐഎസ്) വെറും പൊയ്മുഖം മാത്രമാണോ?– ഐഎസ് തലവൻ അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദി ഒക്ടോബറില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ഉയർന്നുവന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യമായിരുന്നു അത്. ഇതുവരെ ആർക്കും ഉത്തരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ബഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽത്തന്നെ പുതിയ തലവനെ ഐഎസ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ശരി അത്ത് കമ്മിറ്റി തലവനും ഐഎസിന്റെ പ്രധാന ന്യായാധിപനുമാണ് ഖുറൈഷിയെന്നു മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള വിവരം.

പുതിയ തലവനെ അറിയാമെന്ന് ആകെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് മാത്രം. എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നാലെ മുതിർന്ന യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞത് ഖുറൈഷിയെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല എന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരാൾ ഉണ്ടോയെന്നും ഭീകരസംഘടന ചിതറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഐഎസ് സാങ്കൽപികമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണോയെന്നുമാണ് ഇന്റലിജൻസ് സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാതരത്തിലും ഐഎസിന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒരു ആക്രമണം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഭീകരരെന്നും അതിനു ശേഷം തലവനെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നും മറുവിഭാഗം വാദിക്കുന്നു.

അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്‌ദാദി

സിറിയയിൽ യുഎസ് സൈനികരുടെ ആക്രമണത്തിനിടെ തുരങ്കത്തിലേക്ക് നായ്ക്കൾ ഓടിച്ചപ്പോൾ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് ബഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ‘ഇത്തരമൊരു മരണത്തിൽ ഐഎസ് തന്നെ ഞെട്ടിത്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ ഐഎസിനെ മുന്നോട്ടു നയിക്കാനുള്ള മാർഗമെന്ന നിലയ്ക്കായിരിക്കാം പുതിയ ‘അദൃശ്യ’ നേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതാരാണെന്നു ലോകം തല പുകയ്ക്കുമ്പോൾ ഇറാഖിലും സിറിയയിലും പുതിയ തലവനു വേണ്ടി യഥാർഥ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും...’ പാരിസ് സയൻസസ്–പോ സർവകലാശാലയിലെ അറബ്കാര്യ വിദഗ്ധൻ ഴാങ്–പിയർ ഫിലിയു പറയുന്നു.

ഇറാഖും സിറിയയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഈജിപ്തിലെ സിനായ് പെനിന്‍സുലയിലും ഗ്രേറ്റർ സഹാറ മേഖലകളിലും ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഐഎസിന് പുനഃസംഘടനയ്ക്കുള്ള സമയം തേടിയാണെന്നും ഫിലിയു പറയുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ തലവനെ പൂർണമായും യുഎസിന് അറിയാമെന്നാണ് വാഷിങ്ടൻ സെന്റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്റ്റഡീസിലെ സേഥ് ജോൺസ് പറയുന്നത്. ‘ഇന്നത്തെയെന്നല്ല, നേരത്തേയുള്ള ലോകസാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരു ഭീകര സംഘടനയ്ക്കും തലവനെ രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കാനാകില്ല. ആരും അത്രയ്ക്ക് വിദഗ്ധരല്ല...’ സേഥ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ബഗ്ദാദിയുടെ കാലത്തും രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഐഎസ് നീക്കമെങ്കിലും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അയാൾ വിഡിയോകളിലും ശബ്ദസന്ദേശങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. സിറിയൻ ഗ്രാമമായ ബാഘൂസായിരുന്നു ഐഎസിന്റെ അവസാനത്തെ അഭയകേന്ദ്രം. ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ അവിടെ നിന്നും സൈന്യം പുറത്താക്കിയതോടെ ഒറ്റതിര‍ിഞ്ഞുള്ള ഒളിയാക്രമണങ്ങളാണ് ഭീകരർ പുറത്തെടുക്കുന്നത്. പുതിയ തലവന് ഇതും ഭീഷണിയാണ്.

‘തലവനായിരിക്കെ ‘കഴിവ്’ തെളിയിക്കുകയെന്നത് ഖുറൈഷിയുടെ ആവശ്യമാണ്. അത് ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുകയും വേണം. അതോടൊപ്പം സ്വന്തം സുരക്ഷയും നോക്കണം. പുതിയ തലവനെ പെട്ടെന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ അതൃപ്തിയുള്ള ഭീകരരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഭ്യന്തര പോരാട്ടത്തിനും ഇടയാക്കും’– ജോർജ്ടൗൺ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകൻ ഡാനിയൽ ബയ്‌മൻ പറയുന്നു.

സ്വന്തമായി സാമ്രാജ്യം ഇല്ലാതെ തലവൻ ആയി അവരോധിക്കാനാകില്ലെന്നും ഭീകരർക്കറിയാം. ബഗ്ദാദിക്കാണെങ്കിൽ സ്വന്തം കറൻസിയും സ്കൂളുകളുമെല്ലാമായി വലിയ സാമ്രാജ്യം തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കുകയെന്നത് പുതിയ തലവനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ‘ചെലവേറിയ’ കാര്യമാണ്–ബയ്മൻ പറയുന്നു. ‘പുതിയ പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കാൻ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഐഎസ് ദുർബലരാണ്.

ഇന്റലിജൻസ് കണ്ണിൽനിന്നു പതുങ്ങി ഒളിവിൽ പരിശീലനം നടത്തേണ്ട ഗതികേടിലുമാണ്. സ്വന്തം സാമ്രാജ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരോട് ‘പോരാടാൻ’ എങ്ങോട്ടു വരണമെന്നു പോലും പറയാൻ അറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഐഎസ്. ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ജനങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ഐഎസിന്റെ ഫണ്ടിങ്ങും പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ്’–അമേരിക്കൻ ഹെറിറ്റേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഗവേഷകൻ റോബിൻ സിംകോക്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സിറിയയിൽ ബഗ്‌ദാദി ഒളിവിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് സൈന്യം തകർത്ത നിലയിൽ.

ഈ ദയനീയ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നെല്ലാം ‘കരകയറാൻ’ ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഭീകരാക്രമണം വേണ്ടത് ഐഎസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ തലവന്റെ ആവശ്യമായിരിക്കുകയാണെന്നു നിരീക്ഷിക്കുന്നു സേഥ് ജോൺസ്. ഐഎസ് തന്നെ പദ്ധതിയിട്ട്, പണം മുടക്കി, ഭീകരരെ തീരുമാനിച്ച്, പരിശീലനം നൽകി നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു ആക്രമണം. അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ യൂറോപ്പിൽ പ്രയോഗിച്ച തരത്തിലുള്ള ഒന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ തരം ആക്രമണം. പുതിയ തലവൻ സ്ഥാനമേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരമൊരു ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും ജോൺസ് പറയുന്നു.

ഐഎസ് തലവൻ ആരാണെന്നറിയാതെ അയാളുടെ തന്ത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്റലിജൻസ്. ഇനി യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കു മുന്നിലുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളിയും ഖുറൈഷി ആരെന്നു കണ്ടെത്തുകയെന്നതാണ്.

