അഗ്നിവലയത്തിൽ ഒരാകാശ നാടകം; സൗദിയിൽ തുടങ്ങും, വടക്കൻ കേരളം വ്യക്തമായി കാണും

നൂറ്റാണ്ടുകളായി മനുഷ്യനെ വിസ്മയം കൊള്ളിക്കുന്ന ആകാശ കൗതുകങ്ങളാണു ഗ്രഹണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യഗ്രഹണം. മാനത്തു കത്തിജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സൂര്യബിംബം ക്രമേണ ഇരുട്ടിന്റെ മഹാഗർത്തത്തിലേക്കു വഴുതി വീഴുന്നു. നിശാഗന്ധികൾ വിടരാൻ വിതുമ്പി നിൽക്കുന്നു, പക്ഷികൾ രാത്രിയായെന്നുകരുതി കൂടണയാൻ പറക്കുന്നു. നിശാചരികളായ ജീവികൾ അവയുടെ കൂടുകളിൽ നിന്നും മാളങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നു. ആകാശം അസ്വാഭാവികമായ നിറഭേദത്തിലേക്കു വഴിമാറുന്നു. മങ്ങിയ നിഴലും വെളിച്ചവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ സർപ്പസമാനമായ നിഴലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഇരുട്ടിന്റെ മഹാഗർത്തത്തിലേക്കു വഴുതിവീഴുന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പിടയലെന്നോണം സൂര്യബിംബത്തിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് വർണരശ്മികൾ (ബെയിലീ ബീഡ്സ്) പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. സൂര്യനു ചുറ്റും നാക്കു നീട്ടികൊണ്ട് വെളുത്ത കൊറോണ കാണപ്പെടുന്നു. പരിസരങ്ങളിലെ ഗ്രഹങ്ങളും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും മിഴി‌തുറക്കുന്നു. അതെ, ഇത്തരം ആകാശകൗതുകങ്ങൾ കണ്ടു മതിമയങ്ങിപ്പോയ പഴയകാല മനുഷ്യൻ അവയെപ്പറ്റി കഥകളും കവിതകളും എഴുതിപ്പോയതിൽ അപാകതയൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ അത്തരം ഓരോ കൗതുകത്തിന്റെ പിന്നിലുമുള്ള സത്യം അന്വേഷിക്കാൻ അവൻ മറന്നില്ല. ആ സത്യാന്വേഷണം ശാസ്ത്രത്തിനും ഒപ്പം മാനവരാശിക്കും നൽകിയ സംഭാവനയും ചെറുതായിരുന്നില്ല.

ഇത്തവണ കിസ്മസ് ദിനത്തിന്റെ പിറ്റേന്നു നാം മാനത്ത് അത്തരമൊരു ചരിത്ര സംഭവത്തിനു സാക്ഷിയാവുകയാണ്. മലബാറിന്റെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിലൊന്നും ഇത്ര അവേശകരമായൊരു ‘വലയ’ സൂര്യഗ്രഹണം ഇതുവഴി കടന്നുപോയിട്ടില്ല. രണ്ടു ദശകങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മൂന്ന് വലയഗ്രഹണങ്ങളുടെ പൂർണത ദർശിക്കുക എന്ന അപൂർവഭാഗ്യവും കൊച്ചുകേരളത്തിനുണ്ടാകും. ഇതിലാദ്യത്തേത് 2010 ജനുവരി 15ന് ദക്ഷിണ കേരളത്തിൽ ദൃശ്യമായി.

രണ്ടാമത്തേത് ഈ മാസം 26ന് രാവിലെ ഉത്തര കേരളത്തിൽ നന്നായി കാണപ്പെടും. മൂന്നാമത്തേത് ഇനി 2031 മെയ് 21ന് മധ്യ കേരളത്തിൽ അരങ്ങേറും. വലയ സൂര്യഗ്രഹണം പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെയത്ര വർണ ശബളമാകാറില്ല എങ്കിലും ഏറെക്കുറെ ഇരുണ്ട മാനത്ത് ഏറെ ഇരുണ്ട ചന്ദ്രബിംബത്തിനു ചുറ്റും തിളങ്ങുന്ന ഒരു സ്വർണ വളയം പോലെ സൂര്യന്റെ അരികുകൾ കാണപ്പെടും.

എന്താണ് ഗ്രഹണം?

ഏതെങ്കിലും ഒരാകാശ ഗോളം മറ്റൊന്നിനെ മറയ്ക്കുന്നതാണ് സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ ഗ്രഹണം. സൂര്യ ഗഹണവും ചന്ദ്രഹണവുമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. സൂര്യഗ്രഹണ വേളയിൽ ചന്ദ്രൻ സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിലായിരിക്കും. ഈ സമയത്തു തന്നെ താരതമ്യേന ഭൂമിയോട് അടുത്താണ് ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനമെങ്കിൽ അത് പൂർണ സൂര്യഗ്രഹണമായേക്കും. അകന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പാഴത്തേതുപോലെ വലയ സൂര്യഗ്രഹണവും.

എവിടെ കാണാം?

26നു രാവിലെ ഏതാണ്ട് എട്ടോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഗ്രഹണം രാവിലെ 11 ‌വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും. ഇതിൽ പ്രാദേശികമായ അൽപം ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നു മാത്രം. അതുപോലെ ഗ്രഹണത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല കാഴ്ച അന്നു രാവിലെ ഏതാണ് 9.25 മുതൽ 9.30 വരെ ആയിരിക്കും. ഈ വലയ ഗ്രഹണത്തിന്റെ പൂർണതയുടെ സമയം 3 മിനിറ്റ് 40 സെക്കൻഡോളം വരുമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇത് 3 മിനിറ്റ് 13 സെക്കൻഡോളം മാത്രമായിരിക്കും. കോഴിക്കോടിനു വടക്കു കിഴക്ക് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇത് ഒരു മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ സമയമുണ്ടാകും. കൽപ്പറ്റ, ഇരിട്ടി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ 3 മിനിറ്റ് 7 സെക്കന്റ് സമയം കാണാം. കുറ്റ്യാടി , നാദാപുരം ഭാഗങ്ങളിലാകെ 3 മിനിറ്റോളം ഗ്രഹണപൂർണത കാണാം.

ഒന്നോരണ്ടോ സെക്കന്റിന്റെ വ്യത്യാസത്തിനു വേണ്ടി ദൂരങ്ങൾ താണ്ടിപ്പോകാതെ തെക്കുകിഴക്കൻ മാനം നന്നായി കാണാവുന്ന സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സൗദി അറേബ്യയ്ക്കടുത്തു നിന്നു തുടങ്ങി അറബിക്കടലിലൂടെ കേരള തീരത്തെത്തി കണ്ണൂരിലൂടെ വയനാടൻ മലയും കടന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ ശ്രീലങ്കയുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ തീരം വഴി സിംഗപ്പുർ ഭാഗങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നതാണ് ഈ ഗ്രഹണത്തിന്റെ പൂർണതയുടെ പാത.

ഈ പാതയിലാണു കൂടുതൽ ഭംഗിയായി ഗ്രഹണം കാണുക. അതിനു വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും പൂർണതയുടെ സമയദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞുവരും. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഗ്രഹണം ഭാഗികമായിരിക്കും. എങ്കിലും സൂര്യബിംബം നല്ലൊരു ശതമാനവും മറയ്ക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ളവർക്കും നല്ല കാഴ്ച കിട്ടും.

എങ്ങനെ കാണാം?

സൂര്യഗ്രഹണം യാതൊരു കാരണവശാലും വെറുംകണ്ണുകൊണ്ടു കാണരുത്. ഗ്രഹണവേളയിൽ സൂര്യൻ പ്രത്യേകമായി വിഷരശ്മികൾ ഒന്നും തന്നെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തിനീ നിരോധനമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നുവരുണ്ട്. ഗ്രഹണവേളയിൽ പരിസരം ക്രമേണ ഇരുട്ടായി വരുമെല്ലോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി വികസിക്കും.

ഈ വികസിതമായ കൃഷ്ണമണിയോടെയാണു നാം ഗ്രഹണസൂര്യനെ നോക്കുക. അപ്പോഴുള്ളത് കുറഞ്ഞ പ്രകാശമാണെങ്കിലും കൂടുതൽ അളവിൽ അതു കണ്ണിലെത്തും. സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളും ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികളും നമ്മുടെ കണ്ണിന് ആപത്ത് വരുത്തും.

എങ്ങനെ ഒരുങ്ങാം?

ഏതൊരു നിരീക്ഷണത്തിനും അൽപം ചില മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വേണം. ആദ്യമായി വേണ്ടത് തെക്കുകിഴക്കൻ മാനം നന്നായി കാണാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയെന്നതാണ്. ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതുതരം നിരീക്ഷണമായാലും അതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസംമുൻപു തന്നെ മുന്നൊരുക്കം (റിഹേഴ്സൽ) നടത്തി നോക്കണം. ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും അവന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തു നടത്താവുന്ന ഒരു നിരീക്ഷണരീതി ആദ്യം പറയാം.

മിറർ പ്രൊജക്‌ഷൻ

ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ ചെറിയ കണ്ണാടിയും അതിന്റെ മുൻവശം മൂടത്തക്കവലിപ്പമുള്ള ഒരു കറുത്ത കടലാസും അൽപം പശയും മാത്രമാണ്. ആദ്യമായി കടലാസിൽ ഒരു സെന്റീമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു വൃത്തിയുള്ള തുളയുണ്ടാക്കുക. ഈ കടലാസ് കണ്ണാടിയിലൊട്ടിക്കുക . ഈ ഉപകരണം സൂര്യനു നേരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിബിംബം ഏതാണ് 30 അടി അകലെ ഒരു ഇരുട്ടു മുറിയിലെ വെളുത്ത സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കുക.

സൂര്യന്റെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രതിബിംബം നമുക്കു കിട്ടും. പ്രതിബിംബം നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ക്രീനിൽത്തന്നെ കിട്ടത്തക്കവിധം കണ്ണാടി ക്രമീകരിച്ചാൽ ഗ്രഹണം തുടങ്ങി തീരുന്നതു വരെ ഒരുകൂട്ടം ആളുകൾക്ക് ഇതു മനോഹരമായി കാണാം. ഒരു ചെറിയ കണ്ണാടിക്കഷണം ഒരു പന്തിൽ ഒട്ടിച്ചുവച്ചും മിറർ പ്രൊജക്‌ഷൻ ചെയ്യാം.

പിൻഹോൾ ക്യാമറ

ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് കഷ്ണമെടുത്ത് അതിൽ ഒരു ചെറിയ ആണി കൊണ്ട് ഒരു തുളയുണാക്കുക. ഈ കാർഡ് ബോർഡ് സൂര്യനഭിമുഖമായി പിടിക്കുക. തിളക്കം കുറയുമെങ്കിലും സൂര്യപ്രതിബിംബം കിട്ടാൻ ഇതു മതി. എക്സ്റേ ഷീറ്റ്, പുക പിടിപ്പിച്ച ഗ്ലാസ്, സിഡി, സൺഗ്ലാസ്, നിലവാരമില്ലാത്ത വെൽഡിങ്ങ് ഗ്ലാസ് ഇവയൊന്നും നിരീക്ഷണത്തിനുപയോഗിക്കരുതെന്നാണു വിദഗ്ധമതം. എന്നാൽ സൂരക്ഷിതമായ സോളർ ഫിൽട്ടറിലൂടെ ഏതാനും സമയം സൂര്യനെ നോക്കാം.

ഇത്തരം സോളർ ഫിൽറ്ററുകൾ പലതും കാമറയ്ക്കോ മൊബൈൽ ഫോണിനോ അനുയോജ്യമാകണമെന്നില്ല. ഓർക്കുക കേടായ സോളാർഫിൽട്ടർ കൂടുതൽ അപകടമുണ്ടാക്കും. മോണോക്കൂലർ, ബൈനോക്കുലർ, ടെലസ്കോപ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യന്റെ പ്രതിബിംബം സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ കൂടുതൽ തെളിമയാർന്ന ചിത്രം കിട്ടും. എന്നാൽ ഇവയിലൂടെ സൂര്യനെ നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അനുയോജ്യമായ ഫിൽറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കണം.

മൊബൈലിൽ എങ്ങനെ?

മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വ്യാപകമായ ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആദ്യ വലയഗ്രഹണമാണിത്. അതു കൊണ്ടുതന്നെ പലരുടെയും ചോദ്യം ഗ്രഹണം മൊബൈലിൽ പകർത്താമോ എന്നാണ്. ഒരു സാധാരണ മൊബൈൽ ഫോണിൽ തീവ്രതയുള്ള ഒരു പ്രകാശത്തുട്ടായി മാത്രമേ സൂര്യനെ കിട്ടുകയുള്ളു. എന്നാൽ 10X, 20x എന്നിങ്ങനെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം ഉള മൊബൈലിൽ അൽപം നല്ല ചിത്രം കിട്ടും. ഓർക്കുക ഡിജിറ്റൽ സൂം ഇക്കാര്യത്തിൽവലിയ ഗുണം ചെയ്യില്ല. ഏത് ഉപകരണമാണെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഫിൽറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കണം. എസ്‌എൽആർ ക്യാമറയും ടെലസ്കോപ്പും ഉപയാഗിച്ച് ഗ്രഹണത്തിന്റെ മിഴിവാർന്ന ചിത്രം പകർത്താം.

ആഹാരം കഴിക്കാമോ?

ഗ്രഹണ വേളയിൽ ആഹാരം കഴിക്കാമോ? വെള്ളം കുടിക്കാമോ? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ ഊഷ്മാവ് പെട്ടന്ന് കുറയുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾക്കു വർധിക്കാൻ കഴിയില്ലേ എന്നൊരു മറുചോദ്യവുമുണ്ട്. ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിണറുമൂടുക, കുളിക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിൽ അന്ധവിശ്വാസമാണ്.

രാഹുകേതു കഥയോ, ഗ്രഹണക്കുളിയോ ഇന്നു മിക്കവരും വിശസിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പുതിയ രൂപത്തിൽ ഉടലെടുക്കുകയാണ്. ഇത്തരം പ്രകൃതിപ്രതിഭാസങ്ങൾ ഒരു ജനതയെ ശാസ്ത്ര കൗതുകങ്ങളിലേക്കു നയിക്കാനും ശാസ്ത്രമനോഭാവമുള്ളവരാക്കി വളർത്താനും പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

ഗ്രഹണം ജീവമണ്ഡലത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം നാം ഗൗരവതരമായി പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനുതകുന്ന എന്തെങ്കിലും പഠനങ്ങൾ ഈ ഗഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും സംശയമാണ്. കേരളത്തിലെ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ സ്കൂൾ കുട്ടികളെയും അതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാമായിരുന്നു. ഏതായാലും ഈ പുതിയ ദശകത്തിന്റെ പൂമുഖപ്പടിയിലെ ‘നിഴൽ നാടകത്തെ’ നമുക്കു സ്വാഗതം ചെയ്യാം.

(അമച്വർ അസ്ട്രോണമിസ്റ്റും ശാസ്ത്ര ലേഖകനുമാണ് സുരേന്ദ്രൻ പുന്നശേരി. മൊബൈൽ: 9947473909)

English Summary: All you need to know about December 26 solar annular eclipse in Kerala