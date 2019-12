എൻപിആറിന് ജനം വ്യാജ വിവരങ്ങൾ നൽകണം: നിർദേശിച്ച് അരുന്ധതി റോയ്

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്ററിന്റെ (എൻആർസി) നിർമാണത്തിനുള്ള ഡേറ്റാബേസായി ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ (എൻപിആർ) ഉപയോഗിക്കുമെന്നതിനാൽ ഇതിനായി ജനങ്ങൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് എഴുത്തുകാരി അരുന്ധതി റോയ്. എൻആർസി രാജ്യത്തെ ഇ‍സ്‍ലാം വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ അരുന്ധതി റോയ് പറഞ്ഞതായി ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

എൻപിആറിന്റെ ഭാഗമായി പേരും വിലാസവും മറ്റും ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീടുകളിൽ വരും. അവർ വന്ന് നിങ്ങളുടെ പേരും ഫോണ്‍ നമ്പരും ശേഖരിക്കും. ആധാർ കാർ‍ഡും ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസും പോലുള്ള രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടും. എൻആർ‌സിക്കുള്ള ഡേറ്റാബേസായി എൻപിആറിനെ പരിഗണിക്കും. ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ‌ പോരാടണം. ഒരു ആസൂത്രണം ആവശ്യമാണ്. പേരു ചോദിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പേര് നൽകുക. ലാത്തികളെയും വെടിയുണ്ടകളെയും നേരിടാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ജനിച്ചത്– അരുന്ധതി റോയ് പറഞ്ഞു.

ഡൽഹി രാംലീല മൈതാനത്തു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നുണയാണ്. രാജ്യത്തെവിടെയും തടങ്കൽപാളയങ്ങളില്ലെന്നും സർക്കാർ എൻആർസിയെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞില്ലെന്നുമാണു പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടത്. പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി നുണ പറയുകയാണ്. മോദിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത മാധ്യമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. രാജ്യത്ത് എൻആർസിക്കും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കും എതിരായി വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ രണ്ടു പദ്ധതികളുടെയും വ്യവസ്ഥകൾ എൻപിആറിൽ കൂടി നടപ്പാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ഉത്തർപ്രദേശിൽ പൊലീസ് ഇസ്‍ലാം വിഭാഗക്കാരെ അടിച്ചമർത്തുകയാണ്. വീടുകൾ തോറും കയറി കൊള്ള നടത്തുകയാണ്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും എന്‍ആർസിയും ദലിത്, ഗോത്ര വിഭാഗം, ദരിദ്രർ എന്നിവർക്കും എതിരാണെന്ന് അരുന്ധതി റോയ് ആരോപിച്ചു. ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ (എൻപിആർ) നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിന് 3,941.35 കോടി രൂപയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുവദിച്ചത്. രാജ്യത്തെ സ്ഥിരതാമസക്കാർക്കു വേണ്ടിയുള്ള പട്ടികയാണ് എൻപിആർ.

English Summary: Arundhati Roy claims NPR will serve as database for NRC, asks people to furnish wrong names and addresses