കുളിമുറിയിൽ വഴുതിവീണു, ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റിന് ‘ഓർമ നഷ്ടമായി’

സാവോ പോളോ ∙ ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ജെയർ ബോൾസോനാരോയ്ക്ക് കുളിമുറിയിൽ വഴുതി വീണതിനെ തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി ഓർമ നഷ്ടപ്പെട്ടു. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് 64 കാരനായ പ്രസിഡന്റ് ഔദ്യോഗിക വസതിയായ അൽവോറഡ കൊട്ടാരത്തിലെ കുളിമുറിയിൽ തലയിടിച്ച് വീണത്. വീഴ്ചയിൽ ഓർമ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഒരു മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.



‘ആ നിമിഷം എനിക്ക് ഓർമ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിറ്റേന്നു രാവിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സുഖമായി. ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല, ഉദാഹരണമായി, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന്’– വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ബോൾസോനാരോ പറഞ്ഞു. ബ്രസീലിയയിലെ സായുധ സേന ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം വസതിയിൽ തിരികെയെത്തിയത്. സിടി സ്കാനിൽ അപാകതകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല.

2018 സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പ്രചാരണത്തിനിടെ ഉണ്ടായ കത്തി ആക്രമണത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പരുക്കേറ്റിരുന്നു. അടിവയറ്റിലെ കുത്തേറ്റ മുറിവ് ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി സെപ്റ്റംബറിൽ നാലു ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയനായി. ഈ മാസം ആദ്യം ത്വക്കിലെ അർബുദത്തിനുള്ള പരിശോധനയും നടത്തിയതായിരുന്നു. ‘എന്റെ ആരോഗ്യം നല്ലതാണ്, എന്നാൽ കുത്തേറ്റതിന്റെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Brazil President 'Lost Memory' After He Slipped And Fell In Bathroom