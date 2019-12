ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ച്, നാട്ടുകാർക്ക് പണം വിതറി കള്ളന്റെ ക്രിസ്മസ് ‘ആഘോഷം’

വാഷിങ്ടൻ ∙ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ച ശേഷം പണം വഴിയാത്രക്കാർക്ക് എറിഞ്ഞുനൽകി കള്ളൻ. തിങ്കളാഴ്ച പകൽ യുഎസിലെ കൊളറാഡോയിലാണു സംഭവം. ഇവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അക്കാദമി ബാങ്കിൽ കയറിയ മോഷ്ടാവ് തൊഴിലാളികളെ ആയുധം കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പണം തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. പുറത്തിറങ്ങിയ അയാൾ ബാഗിൽ നിന്ന് പണം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എറിയാൻ തുടങ്ങി. ഒപ്പം ‘മെറി ക്രിസ്മസ്’ എന്ന് വിളിച്ചുപറയുകയും ചെയ്തെന്നു പ്രാദേശിക മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറുപത്തിയഞ്ചുകാരനായ ഡേവിഡ് വെയ്ൻ ഒലിവർ എന്നയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. അറസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒലിവറിന്റെ കൈവശം ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വഴിയാത്രക്കാരിൽ ചിലർ പണം തിരികെ നൽകിയെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിനു ഡോളർ തിരികെ ലഭിക്കാനുണ്ടെന്നാണു ബാങ്ക് അധികൃതർ പറയുന്നത്.

English Summary: US Man Robbed Bank, Threw Money At People And Yelled "Merry Christmas"