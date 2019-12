‘എന്റെ മകൾക്ക് നീതി ലഭിക്കില്ലേ?’: സിബിഐ വന്നിട്ടും നിരാശരായി ഫാത്തിമയുടെ കുടുംബം

കൊല്ലം/ചെന്നൈ∙ ‘നാൽപതു ദിവസത്തിലേറെയായി എന്റെ മകൾ മരിച്ചിട്ട്... ഈ വീട്ടിലെ ഓരോരുത്തരും ഇന്നും ദിവസവും അവളെയോർത്തു കണ്ണീരോടെ കഴിയുകയാണ്. നീതി ലഭിക്കുമെന്ന തോന്നൽ പോലും ഇതുവരെ ഞങ്ങളിലാർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല...’ പറയുന്നത് ഫാത്തിമയുടെ പിതാവ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്. മദ്രാസ് ഐഐടിയിൽ സ്വന്തം മുറിയിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച ഫാത്തിമയുടെ കേസ് ചെന്നൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് സിബിഐ ഏറ്റെടുത്ത് ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി. എന്നാൽ ഇതുവരെ സിബിഐ സംഘത്തിലെ ഒരാൾ പോലും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ലത്തീഫ് പറയുന്നു.

സിബിഐ നടപടിയിൽ ഏറെ നിരാശരാണ്– വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു. പത്തൊൻപതുകാരിയായ ഫാത്തിമയുടെ മൊബൈലിലുണ്ടായിരുന്ന മരണക്കുറിപ്പിൽ ഐഐടിയിലെ മൂന്ന് പ്രഫസർമാർക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

ഇവർക്ക് ചെന്നൈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളെല്ലാം നുണയാണെന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു. ‘ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കോടതിയില്‍ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് മുദ്ര വച്ച കവറിലാണ്. പിന്നെങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അതിലെ വിവരം അറിയാനാകും..?’ ലത്തീഫ് ചോദിക്കുന്നു.

ഫാത്തിമയുടെ മൊബൈലിൽ കണ്ടെത്തിയ മരണക്കുറിപ്പുകൾ.

കേസ് അന്വേഷിച്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം തമിഴ്നാട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഫാത്തിമയെ ആത്മഹത്യയ്ക്കു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും പ്രഫസർമാർ ചെയ്തിരുന്നില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഫാത്തിമയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും ഐഐടി അധ്യാപകരും സ്റ്റാഫംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നൂറിലേറെ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ആദ്യം കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് ചെന്നൈ കോട്ടൂർപുരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു. ഫാത്തിമയുടെ മരണം അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു വൻ പ്രതിഷേധമുയർന്നതോടെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറിയത്.

ഈ അന്വേഷണവും എവിടെയുമെത്തിയില്ല. തുടർന്ന് ലത്തീഫ്, ഭാര്യ സജിത എന്നിവർ ഡിസംബർ അഞ്ചിനു കേരളത്തിലെ എംപിമാർക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കും നിവേദനം നൽകി. ഫാത്തിമ ലത്തീഫ് മരിച്ച കേസിനൊപ്പം 2006 മുതൽ ഐഐടിയിൽ നടന്ന ദുരൂഹ മരണങ്ങളും സിബിഐ അന്വേഷിക്കുമെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഡിസംബർ 17നു തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു.

അബ്‌ദുൽ ലത്തീഫ്. ചിത്രം: പിടിഐ

എന്നാൽ, അന്വേഷണം കൈമാറിയെന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ ഉത്തരവിൽ ഫാത്തിമ കേസിനെക്കുറിച്ചു മാത്രമാണു പറയുന്നത്. ഫാത്തിമയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും മരണങ്ങൾ രണ്ടു കേസായാണ് വനിതാ ഐജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിബിഐ ടീം അന്വേഷിക്കുക.

കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശിയായ ഫാത്തിമയെ നവംബർ ഒൻപതിനാണ് ഐഐടി ഹോസ്റ്റൽമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് മൊബൈലിൽ മരണക്കുറിപ്പുകൾ കണ്ടതും പുറത്തുവിട്ടതും. കുറിപ്പ് സത്യമാണെന്ന് ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയിലും തെളിഞ്ഞിരുന്നു.

ഹ്യുമാനിറ്റീസ്, ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്നു ഫാത്തിമയെ ചില അധ്യാപകർ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവ് കൈവശമുണ്ടെന്ന് നേരത്തേ ലത്തീഫ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എൻആർഐ മലയാളി വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ സഹപാഠികൾക്കും സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും ലത്തീഫ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ഐഐടി ഹ്യുമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് കോഴ്സിനുള്ള പ്രവേശനപരീക്ഷയിലെ ഒന്നാം റാങ്ക് ജേതാവായിരുന്നു ഫാത്തിമ.

English Summary: Highly disappointed with CBI probe, says father of IIT Madras student who committed suicide