മുള്ളുവേലി, വാച്ച് ടവർ; 'ജയിലിന് സമാനം': കർണാടകയിൽ തടങ്കല്‍ കേന്ദ്രം – വിഡിയോ

ബെംഗളൂരു ∙ പൗരത്വപട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്കും അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്കുമായി തടങ്കല്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഒരുക്കി കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍. ബെംഗളൂരു നഗരത്തില്‍ നിന്ന് 42 കിലോമീറ്റര്‍ മാറി സെണ്ടിക്കൊപ്പയില്‍ തയ്യാറായ ആദ്യ കേന്ദ്രം ജനുവരി ഒന്നിന് പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിക്കും. സമാനരീതിയില്‍ 35 കേന്ദ്രങ്ങള്‍കൂടി തുറക്കുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍‍ കോടതിയില്‍ നല്‍കിയ വിവരം.

ഉയരം കൂടിയ ചുറ്റുമതില്‍, ബലമേറിയ മുള്ളുകമ്പിവേലി, രണ്ട് വാച്ച് ടവറുകള്‍, അടുക്കളയും കുളിമുറിയുമുള്ള 15 മുറികള്‍ അടങ്ങിയതാണ് തടങ്കല്‍ കേന്ദ്രം. സാമൂഹ്യക്ഷേമവകുപ്പിന് കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടമാണ് ജയിലിലെന്ന പോലെ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചത്.

അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ പാര്‍പ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ജനുവരിക്ക് മുന്‍പ് ഒരുക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ നിര്‍ദേശമുണ്ട്. കര്‍ണാടകയില്‍ യെ‍ഡിയൂരപ്പ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷം ഇതിന്‍റെ നടപടികള്‍ അതിവേഗത്തിലായി. ദേശീയപൗരത്വപട്ടിക നടപ്പാക്കുമെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെ മതിയായ രേഖകളില്ലാത്ത ആഫ്രിക്കന്‍ വംശജരെയും ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്‍മാരെയും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് തടങ്കല്‍ കേന്ദ്രമെന്ന് പറയുന്നു.

തടവിലാവുന്നവര്‍ മൂന്ന് മാസത്തിലധികം ഇവിടെ തങ്ങേണ്ടിവരില്ലെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണം. അതിനുള്ളില്‍ മാതൃരാജ്യത്തേയ്ക്ക് മടക്കിയയ്ക്കും. ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ നിര്‍ദേശം വരുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്കായി കേന്ദ്രം തുറക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പതിനഞ്ച് ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്‍മാര്‍ പിടിയിലായ കേസിലായിരുന്നു കോടതി നിര്‍ദേശം.

