ദൈവസ്നേഹം നേടുന്നതിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് വിഘാതമുണ്ടാക്കരുത് : മാർപാപ്പ

വത്തിക്കാൻ∙ തിരുപ്പിറവിയുടെ സ്മരണ പുതുക്കി ലോകം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളിൽ. ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളില്‍ അര്‍ധരാത്രി പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകള്‍ നടന്നു.

ലക്ഷക്കണക്കിനു വിശ്വാസികളാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പാതിരാകുര്‍ബാനകളിൽ പങ്കുകൊണ്ടത്. വത്തിക്കാനിലെ സെന്‍റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസലിക്കയിലെ ക്രിസ്മസ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഫ്രാന്‍സിസ് മാർപാപ്പ മുഖ്യ കാര്‍മികനായി.

ദൈവസ്നേഹം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു സഭയുടെ വീഴ്ചകൾ വിശ്വാസികള്‍ക്കു വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കട്ടെയെന്ന് മാര്‍പാപ്പ പറഞ്ഞു. നമ്മില്‍ മോശക്കാരായവരെപ്പോലും ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലാണ് ക്രിസ്മസെന്നും മാര്‍പ്പാപ്പ പറഞ്ഞു.

വത്തിക്കാനിലെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ദേവാലയത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികള്‍ ക്രിസ്മസ് ശുശ്രൂഷയില്‍ നേരിട്ടു പങ്കെടുത്തപ്പോള്‍ പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ച കൂറ്റന്‍ സ്ക്രീനിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളും ക്രിസ്മസ് ശുശ്രൂഷകള്‍ തല്‍സമയം കണ്ടു.

English Summary: God still loves us all, even the worst of us: Pope