തോക്കുചൂണ്ടി പ്രതിഷേധക്കാർ; ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് യുപി പൊലീസ്

ലക്നൗ ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന് പൊലീസിനെതിരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളുടെ വിഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവിട്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മീററ്റിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ രണ്ടു പേർ പൊലീസിനു നേരെ വെടിയുതിർക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. നീല ജാക്കറ്റും മുഖം മൂടിയും ധരിച്ച ഒരാൾ തോക്കുമായി നടക്കുന്നതും വി‍ഡിയോയിൽ കാണാം.

ഡിസംബർ 19 മുതൽ 21 വരെ ഈ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളാണു നേരിടേണ്ടിവന്നതെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇതേ തുടർന്നാണു തിരിച്ചടിച്ചതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ 15 പേരാണ് യുപിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഘർഷം ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ച മീററ്റിൽ മാത്രം മരിച്ചത് ആറു പേർ. മരിച്ചവരുടെ ദേഹത്തു വെടിയേറ്റതിന്റെ പാടുകളുണ്ടെന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നപ്പോഴും വെടിവച്ചിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് ഭാഷ്യം. പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റുകളും റബർ ബുള്ളറ്റുകളുമാണ് പ്രയോഗിച്ചതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ കലാപം ശക്തമായ ഇടങ്ങളിൽ പൊലീസ് തന്നെ അക്രമത്തിനു മുതിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പൊലീസിനെതിരായ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നീക്കങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നത്. സംഘർഷങ്ങളിൽ പൊലീസിനു വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദിനേഷ് ശർമ പറഞ്ഞു. 21 ജില്ലകളിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട അക്രമങ്ങളിൽ 288 പൊലീസുകാർക്കാണു പരുക്കേറ്റത്. 500 കാർട്രിജുകളും (തിരകൾ നിറയ്ക്കുന്ന കൂട്) കണ്ടെടുത്തതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആക്രമണങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായതിനു മുന്നൂറിലധികം പേർക്കെതിരെയാണ് യുപി പൊലീസ് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് അയച്ചത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെയും മറ്റു വിഡിയോകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണു നടപടി. പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണം വേണമെന്നാണ് നിർദേശം. ലക്നൗ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇത്തരത്തിൽ 100 നോട്ടിസുകൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടപടികൾ പൂര്‍ത്തീകരിക്കണമെന്നു ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് അഭിഷേക് പ്രകാശ് നിർദേശിച്ചു.

