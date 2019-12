ഇതു മതേതര രാഷ്ട്രം, അവരും ഇന്ത്യക്കാർ; ബിജെപിക്കെതിരെ സഖ്യകക്ഷി അകാലിദൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ (സിഎഎ) ബിജെപിക്കെതിരായ നിലപാട് ശക്തമാക്കി സഖ്യകക്ഷിയായ ശിരോമണി അകാലിദൾ (എസ്എഡി). പൗരത്വ നിയമം വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടം സൃഷ്ടിച്ചതായി എസ്എഡി നേതാവും രാജ്യസഭ എംപിയുമായ നരേഷ് ഗുജ്റാൾ ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. മുസ്‌ലിം അഭയാർഥികളെക്കൂടി നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അകാലിദൾ കഴിഞ്ഞദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

പാർലമെന്റിൽ പൗരത്വ നിയമത്തെ പിന്തുണച്ചെന്നു കരുതി എൻആർസിയെ (ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്റർ) പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് അർഥമില്ലെന്നു പാർട്ടി പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണു നരേഷിന്റെ വാക്കുകൾ. ‘നിയമം വലിയ തോതിൽ നാശനഷ്ടം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുസ്‌ലിംകൾക്കിടയിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. സമൂഹത്തിലാകെ അസ്വസ്ഥത പരന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു എസ്‌എഡി അധ്യക്ഷൻ സുഖ്ബീർ സിങ് ബാദൽ, സിഎഎ നിയമത്തിൽ പുനഃപരിശോധന വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വിവിധ മതങ്ങളും ഭാഷകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത്. വൈവിധ്യമാണു നമ്മുടെ കരുത്ത്.



ഇന്ത്യ മതേതര രാഷ്ട്രമാണ്. ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ പുറത്താക്കപ്പെടുമെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകരുതെന്നാണു ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സുരക്ഷിതരാക്കുന്ന നിയമമോ ഓർഡിനൻസോ കൊണ്ടുവരണം. നിങ്ങളെയും എന്നെയും പോലെ ഇന്ത്യക്കാരാണ് അവരും. അവർക്കെതിരായ നീക്കങ്ങളുണ്ടായാൽ അഭിമുഖീകരിക്കണം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, മുന്നണി സംവിധാനത്തിൽ സഖ്യകക്ഷിക്കെതിരെ മറ്റൊരു പാർട്ടി സമ്മർദം ചെലുത്തുമ്പോൾ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാകാം.



ബിജെപിക്കു വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനാകും. എങ്കിലും സഖ്യകക്ഷി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഭിന്നാഭിപ്രായം പറഞ്ഞു സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും അവരുടെ ആശയപൂർത്തീകരണം നടത്താൻ അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊരിക്കലും രാജ്യതാൽപര്യത്തിന് എതിരാകരുത്. വോട്ട് ചെയ്യാത്തവരെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നു മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി പറഞ്ഞതിനോടു യോജിക്കുന്നു’– നരേഷ് ഗുജ്റാൾ പറഞ്ഞു.



നിയമ ഭേദഗതിയെ പാർലമെന്റിൽ പിന്തുണച്ച ഘടകകക്ഷികൾ, വരാനിരിക്കുന്ന എൻആർസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു നിലപാട് കടുപ്പിക്കുന്നത്. ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കാൻ ഉടൻ എൻഡിഎ യോഗം വിളിക്കണമെന്ന്, സഖ്യത്തിൽ ബിജെപി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകകക്ഷിയായ ജെഡിയു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജെഡിയു– ബിജെപി സഖ്യം ഭരിക്കുന്ന ബിഹാറിൽ പൗര റജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാട്ടിലെയും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഘടകകക്ഷികളും എൻആർസിക്കെതിരെ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Citizenship Act Has Done Some Collateral Damage: SAD Leader Naresh Gujral