കരുത്താർജിച്ച് ഡോളർ, കിതച്ച് രൂപ; സ്വർണവിലയിൽ കുതിപ്പ്, പവന് 28,720

കൊച്ചി ∙ ഡോളറുമായുള്ള ഇടപാടിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ വീണ്ടും ഇടിവ് പ്രകടമായതോടെ സ്വർണ വിലയിൽ ഉയർച്ച. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇതേ പ്രവണത തുടരുന്നത് റെക്കോർഡ് മറികടക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണു വിപണി. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വർധിച്ച് സ്വർണവില 3590 രൂപയായി. ഒരു പവന് 120 രൂപ വർധിച്ച് 28,720 രൂപയുമായി.

രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്വർണവില ട്രോയ് ഔൺസിന് 1500 ഡോളർ കടന്ന് 1504ൽ എത്തി. രൂപയുടെ വിനിമയനിരക്ക് 71.55ൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ 71.24ൽ ആണ് വ്യാപാരം. സ്വർണം ഗ്രാമിന് 3640 രൂപയും പവന് 29,120 രൂപയുമാണ് സർവകാല റെക്കോർഡ്. സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ എത്തിയശേഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസമായി ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ.



രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്വർണ വില 1550 ഡോളർ എത്തിയപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ ഗ്രാമിന് 3640 രൂപയായത്. അതേസമയം ഇത് 100 ഡോളർ കുറഞ്ഞ് 1450 ഡോളറിൽ എത്തിയപ്പോൾ 3540 രൂപവരെ മാത്രമേ ഇവിടെ വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഗ്രാമിന് 100 രൂപ മാത്രം, പവന് 800 രൂപയുടെ കുറവ്. നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക, വ്യാപാര മാന്ദ്യം വഴി രൂപ കൂടുതൽ ദുർബലമായതാണ് ഇതിനു കാരണം എന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.



ദേശീയ ബുള്ള്യൻ വിപണിയിലും സ്വർണ വിലയിൽ വർധനവുണ്ട്. 10 ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 116 രൂപ വർധിച്ച് 39,630 രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് 39,514 രൂപയായിരുന്നു. വെള്ളിക്ക് കിലോഗ്രാമിന് 454 രൂപ വർധിച്ച് 48,060 രൂപയുമായി. ക്രിസ്മസ് സീസണോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള വർധനയായി വിലയിരുത്താമെങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവില ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണു കരുതുന്നത്.



അതേസമയം ആഗോള തലത്തിൽ ക്രിസ്മസ്, പുതുവർഷ ആഘോഷങ്ങൾ പൊടിപൊടിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയ്ക്കു ശേഷമേ വിപണി സജീവമാകൂ എന്നു കരുതുന്നു. കേരളത്തിലും വിപണിയിൽ സമാന പ്രവണതയാണു പ്രകടമാകുന്നത്.



