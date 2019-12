എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ; മാണി സി. കാപ്പൻ മന്ത്രി..? ചർച്ച സജീവം

തിരുവനന്തപുരം ∙ എ.കെ. ശശീന്ദ്രനെ എന്‍സിപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാക്കി മാണി സി. കാപ്പനെ മന്ത്രിയാക്കാന്‍ നീക്കം തുടങ്ങി. തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ വിയോഗത്തോടെ ടി.പി. പീതാംബരനെ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷനാക്കി പാര്‍ട്ടിയിലും മന്ത്രിസഭയിലും അഴിച്ചുപണിയാണ് എൻസിപി ദേശീയ നേതൃത്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഫെബ്രുവരി മാസത്തോടെ മാണി സി. കാപ്പന്‍ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത ഇടതുമുന്നണി നേതൃത്വവും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല.



ജനുവരി ഒന്നിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന തോമസ് ചാണ്ടി അനുസ്മരണത്തിന് ശേഷം പുതിയ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്താനാണ് എന്‍സിപി നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. പുതിയ സംസ്ഥാന അധക്ഷനെ കണ്ടെത്തുമ്പോള്‍ മന്ത്രിസഭയിലും അഴിച്ചുപണി നടത്തേണ്ടി വരുമെന്ന സൂചനയാണ് എന്‍സിപി വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത്.

കെ.എം.മാണിയുടെ പാലാ പിടിച്ചെടുത്ത് താരപരിവേഷത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ന്ന മാണി സി. കാപ്പന് പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് എത്താന്‍ താല്‍പര്യമില്ലെന്ന് ശരദ് പവാറിനെ അറിയിച്ചതായാണ് സൂചന. പിന്നീട് അധ്യക്ഷപദവിയിലേക്ക് എത്താന്‍ സാധ്യതയുള്ളത് ടി.പി പീതാംബരനും എ.കെ ശശീന്ദ്രനുമാണ്.

നേരത്തെ അധ്യക്ഷനാവാന്‍ മോഹിച്ചിരുന്ന എ.കെ ശശീന്ദ്രന് മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് തുടരാനാണ് ഇപ്പോള്‍ താല്‍പര്യം. പക്ഷെ പാര്‍ട്ടിയിലെ വലിയ വിഭാഗത്തിന് ശശീന്ദ്രന്‍ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ല. തോമസ് ചാണ്ടി മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോള്‍ ഒഴിയാം എന്ന നിലയിലാണ് ശശീന്ദ്രന്‍ രണ്ടാം വട്ടം മന്ത്രിയായത്. പാലായില്‍ മിന്നുന്ന വിജയം നേടിയ മാണി സി. കാപ്പനെ മന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ അനൗദ്യോഗിക ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നിരുന്നു.

മാണി സി. കാപ്പനെ മന്ത്രിയാക്കുന്നതിനോട് ഇടതുമുന്നണിക്കും താല്‍പര്യമാണ്. ഇതിന്റെ ഗുണം വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ ലഭിക്കുമെന്നാണ് സിപിഎം കരുതുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നാല്‍ ശശീന്ദ്രന്‍ പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാകും. ഫെബ്രുവരിയോടെ മാത്രമേ അഴിച്ചുപണി പാര്‍ട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നുള്ളൂ. അതുവരെ ടി.പി. പീതാംബരനെ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷനാക്കാനാണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ആലോചന. നേരത്തെ ഉഴവൂര്‍ വിജയന്‍ വിടപറഞ്ഞപ്പോഴും ടി.പി. പീതാംബരന്‍ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷന്റെ പദവി വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Kappan likely to be Minister