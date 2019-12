എന്തുകൊണ്ട് നിരോധനം?



പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ആധിക്യം പരിസ്ഥിതിക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം അപരിഹാര്യമായ ദുരിതങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നു. ഇവയുണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ വലുതാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജി 20 രാജ്യങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ധാരണയും പ്രസക്തമാണ്.



English Summary : Kerala govt bans single use plastic from January one