തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടും; ഓർഡിനൻസിന് ഗവർണർക്കു ശുപാർശ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്നു വീതം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനായി കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമവും കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമവും ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്നതിനു ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപറേഷൻ എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം ഇതു ബാധകമാണ്.

നിലവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 13ൽ കുറയാനോ 23ൽ കൂടാനോ പാടില്ല. ഇത് 14 മുതൽ 24 വരെ ആക്കാനാണ് ഓർഡിനൻസിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഇതേ രീതിയിൽ വർധിക്കും. ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 16ൽ കുറയാനോ 32ൽ കൂടാനോ പാടില്ല. അത് 17 മുതൽ 33 വരെ ആക്കാനാണു നിർദേശം.



മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിലും ടൗൺ പഞ്ചായത്തിലും 20,000ൽ കവിയാത്ത ജനസംഖ്യയ്ക്കു നിലവിൽ 25 അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 20,000ൽ കവിയുന്ന ജനസംഖ്യയ്ക്കു പരമാവധി 52 അംഗങ്ങൾ എന്നതിനു വിധേയമായി ആദ്യത്തെ 20,000ന് 25 അംഗങ്ങളും കവിയുന്ന ഓരോ 2500 പേർക്ക് ഓരോന്നു വീതവുമാണു വർധിക്കുക. നിലവിൽ 25 അംഗങ്ങളുള്ള മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിൽ നിർദിഷ്ട ഭേദഗതി പ്രകാരം 26 പേർ ഉണ്ടാവും. പരമാവധി 52 എന്നത് 53 ആകും.



നാലു ലക്ഷത്തിൽ കവിയാത്ത ജനസംഖ്യയുള്ള കോർപ്പറേഷനിൽ ഇപ്പോൾ 55 പേരാണുള്ളത്. ഇത് 56 ആകും. നാല് ലക്ഷത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള കോർപ്പറേഷനിൽ ഇപ്പോൾ പരമാവധി 100 കൗൺസിലർമാരാണുള്ളത്. അത് 101 ആകും. ജനസംഖ്യാ വർധനയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്കു മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നൽകുന്നതിനു ജനസംഖ്യയും സീറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം കുറയ്‌ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നു സർക്കാർ കരുതുന്നു.



