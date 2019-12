ശബരിമല ∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഹരിവരാസനം പുരസ്കാരം (ഒരു ലക്ഷം രൂപ) സംഗീത സംവിധായകൻ ഇളയരാജയ്ക്ക്. ജനുവരി 15 രാവിലെ 9 നു ശബരിമല സന്നിധാനത്തു നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും. തുടർന്ന് ഇളയരാജയുടെ സംഗീതപരിപാടിയും അരങ്ങേറും.

English Summary: Music Director Ilayaraja has been chosen for the Harivarasanam award