വിനാശം വിതച്ച് ‘ഫാൻഫോൻ’; ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ 21 മരണം

മനില∙ ഫിലിപ്പൈൻസിൽ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലുണ്ടായ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ 21പേർ മരിച്ചു. 5 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാണാതായി. നിരവധി വീടുകളും വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും തകർന്നു. ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്.

കിഴക്കൻ സമാർ പ്രവിശ്യയിലുള്ള ഉർസുലയിലാണ് ഫാൻഫോൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഏറ്റവും കുടുതൽ നാശനഷ്ടം വിതച്ചത്. കാറ്റഗറി1ൽ പെടുന്ന വിനാശകാരിയായ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഫാൻഫോൻ. മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്ററാണ് വേഗത. വിസായാസ്, ലൂസോൺ എന്നിവിടങ്ങളിലും ചുഴലിക്കാറ്റ് നാശം വിതച്ചു.

പ്രദേശങ്ങളിലെ വൈദ്യത ബന്ധം പൂർണമായും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. ഗതാഗതം നിലച്ചു. ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 1700ഓളം പേർ ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ട്. 58,400 പേരെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു.



ഈസ്റ്റണ്‍ വസായാസ് പ്രവിശ്യയിൽ 13 പേരും പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ 3 പേരും മരിച്ചതായി ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 21 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മരം വീണും, വൈദ്യുതകമ്പി പൊട്ടിവീണും കെട്ടിടം തകർന്നുമാണ് മരണങ്ങൾ. പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. 2013ൽ ഏറെ നാശം വിതച്ച ഹയാൻ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പാതയിൽ തന്നെയാണ് ഫാൻഫോണും വീശുന്നത്. 6000ത്തോളം പേര്‍ക്കാണ് ഹയാൻ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത്



English Summary: Typhoon Phanfone kills at least 16 as it hits the Philippines on Christmas Day