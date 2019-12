പൗരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് കത്ത്; പരാതി നൽകി ശിവസേന എംപി

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ശിവസേന എംപിയുടെ പൗരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന കത്തിനെച്ചൊല്ലി വിവാദം. തന്റെ മണ്ഡലമായ ഹിൻഗോളിയിൽ നടന്ന പൗരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ചുള്ള റാലിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയാത്തതില്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എംപിയുടെ കത്ത് വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

ഈ കത്ത് വ്യാജമാണെന്നാണ് എംപിയുടെ പുതിയ വാദം. ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ഹിന്‍ഗോളി പൊലീസിന് പരാതിയും നല്‍കി. കത്ത് വ്യാജമായി നിർമിച്ചവരെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും എംപി വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Shiv Sena MP says letter pledging support to Citizenship Amendment Act, NRC is fake; complaint filed with Hingoli Police