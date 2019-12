സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മണ്ണിട്ട് മൂടി ഗ്രാമീണർ– വിഡിയോ

ബെംഗളുരു ∙ സൂര്യഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകമെങ്ങും ഒട്ടേറെ ഐതിഹ്യങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് കൊച്ചുകുട്ടികളെ മണ്ണിട്ടു മൂടുക എന്നതാണ് കർണാടക കൽബുർഗിയിലെ താജ് സുൽത്താൻപുരിലെ വിശ്വാസം.

കർണാടക കൽബുർഗിയിൽ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് കൊച്ചുകുട്ടിയെ മണ്ണിട്ടു മൂടുന്നു.

ഗ്രഹണ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ മണ്ണിട്ട് മൂടിയാൽ ചർമരോഗങ്ങളോ അംഗവൈകല്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം. 10 വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മണ്ണിട്ടു മൂടുന്നത്. തല മാത്രം പുറത്തുകാട്ടി കുട്ടികളുടെ ശരീരം പൂർണമായും മണ്ണിനടിയിലാക്കും. ഇൗ സമയത്ത് കുട്ടികൾ കരയുന്നതു വിഡിയോയിൽ കാണാം.

ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് വിഡിയോ എന്നാണ് പലരുടെയും കമന്റുകൾ. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഇത്തരം ദുരാചാരങ്ങൾ വിലക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്. സൂര്യഗ്രഹണം സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വ്യാപകമായി തന്നെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുന്നതാണു വിഡിയോ.

