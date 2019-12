യു–ടേൺ ഇനി ‘ഉദ്ധവ് താക്കറെ ടേൺ’ എന്നറിയപ്പെടും: പരിഹസിച്ച് ബിജെപി

പുണെ∙ കർഷക വായ്പകളെല്ലാം എഴുതിത്തള്ളുമെന്ന പ്രസ്താവനയില്‍നിന്നു വ്യതിചലിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ പരിഹസിച്ച് ബിജെപി. വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളുന്നതിൽ നിന്നു മാറി ‘യു–ടേൺ’ എടുക്കുകയാണു ഉദ്ധവ് ചെയ്തതെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടിൽ പറഞ്ഞു. യു–ടേൺ എന്നത് ‘ഉദ്ധവ്ജി താക്കറെ ടേൺ’ എന്നു തിരുത്തേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ എല്ലാ കാർഷിക വായ്പകളും എഴുതിത്തള്ളുമെന്നാണ് ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകൾ മാത്രമേ എഴുതിത്തള്ളൂവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ചില പരിമിതികളുണ്ടെന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഉദ്ധവ് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലും നടപ്പാക്കുന്നതിലുമുള്ള വ്യത്യാസം– പാട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി.

മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു പാട്ടിൽ. ബിജെപിയുമായുള്ള വര്‍ഷങ്ങളുടെ ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് ശിവസേന കോൺഗ്രസിനും എൻസിപിക്കുമൊപ്പം ചേർന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്തവണ. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കിടണമെന്ന ശിവസേനയുടെ ആവശ്യമാണ് ബിജെപിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

English Summary: U-Turn will be known as Uddhav-ji Thackeray turn: BJP