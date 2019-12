കൊച്ചി∙റെയിൽവേ ഭരണതലത്തിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനു യുവ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. റെയിൽവേ ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു നിലവിലുളള 8 സർവീസുകൾ ചേർത്ത് ഒന്നാക്കി മാറ്റാനുളള തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

8 സർവീസുകൾക്കു പകരം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് (ഐആർഎംഎസ്) എന്ന ഒറ്റ സർവീസായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ഇതിലെ പ്രധാന പോരായ്മയായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതു ഈ 8 സർവീസുകളിലെ നിയമനം പൊതുവായ ഒരു പരീക്ഷയിൽ നിന്നല്ലെന്നതാണ്. സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതി വരുന്നവരും എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നവരുമാണു ഈ സർവീസുകളിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത്.

പുതിയ പരിഷ്കാരം ഏറെ ബാധിക്കുക തങ്ങളെയാണെന്നു സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയെഴുതി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചവർ പറയുന്നു. എൻജിനീയറിങ് പശ്ചാത്തലമുളളവർക്കു മറ്റ് ഏതു തസ്തികയിലും എത്താൻ അവസരം ഒരുക്കുന്നതാണു പുതിയ പരിഷ്കാരമെന്നാണ് ആരോപണം. പരിഷ്കാരത്തിനെതിരെ #NOTOIRMS എന്ന ഹാഷ് ടാഗിൽ വൻ പ്രതിഷേധ ക്യാംപയിനാണു ട്വിറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുളള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്.



ഒാൾ ഇന്ത്യ റെയിൽവേ ട്രാഫിക് സർവീസ് (ഐആർടിഎസ്), ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അക്കൗണ്ടസ് സർവീസ് (ഐആർഎഎസ്), ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പഴ്സണൽ സർവീസ്( ഐആർപിഎസ്) എന്നിവയാണു സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ വഴിയുളള റെയിൽവേയിലെ സർവീസുകൾ.

ബാക്കി 5 സർവീസുകൾ എൻജിനീയറിങ് ഉൾപ്പെടെയുളള സാങ്കേതിക സർവീസുകളാണ്. പുതിയ പരിഷ്കാരം സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയെഴുതി വരുന്നവരുടെ കരിയർ സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണു പരാതി. സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയെഴുതി വരുന്നവർ വൈകി സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനാൽ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുളളവർക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും സീനിയോറിറ്റി.

സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശരാശരി 27–28 വയസിൽ റെയിൽവേയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എൻജിനീയറിങ് സർവീസ് വഴിയുളള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശരാശരി നിയമന പ്രായം 23–24 ആണ്. ഇത് പ്രധാന തസ്തികകളിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ പിന്തള്ളപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുമെന്നു സിവിൽ സർവീസുകാർ പറയുന്നു. ടെക്നിക്കൽ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എന്നിങ്ങനെ 2 ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ ബിബേക് ദെബ്രോയ് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ നടപ്പാക്കണമെന്നുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആവശ്യം.

പരിഷ്കാരത്തെ യുവ ഒാഫിസർമാർ സ്വാഗതം ചെയ്തുവെന്ന തരത്തിലുളള കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വഞ്ചനയാണെന്നും ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനത്തിനു പിന്നിൽ എൻജിനീയറിങ് പശ്ചാത്തലമുളള 12 റെയിൽവേ ജനറൽ മാനേജർമാർ മാത്രമാണെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതു അനീതിയാണെന്നും എങ്ങനെയാണു ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എന്ന കടമ്പ കടന്നു വരുന്നവരെ മറ്റുളള സർവീസുകളുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നതെന്നും യുവ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിക്കുന്നു. സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്കു തയാറെടുക്കുകയാണു യുവ ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

