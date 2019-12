മകനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ച് 22–ാം മണിക്കൂറിൽ ജീവനൊടുക്കി നടൻ

മുംബൈ ∙ ചലച്ചിത്ര, ടിവി താരം കുശാൽ പഞ്ചാബിയെ (37) മുംബൈയിലെ വസതിയിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ‘ഇഷ്ക് മേം മർജാവൻ’ എന്ന സീരിയലിലാണു കുശാൽ ഒടുവിൽ അഭിനയിച്ചത്. തൂങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹമെന്നും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെടുത്തതായും ബാന്ദ്ര പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മരണത്തിന് 22 മണിക്കൂർ മുൻപ് മകൻ കിയാന്റെ കൂടെയുള്ള ചിത്രമാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കൗശാൽ അവസാനമായി ഷെയർ ചെയ്തത്.

കുശാലിനെ വിഷാദരോഗം അലട്ടിയിരുന്നു. മുടി വച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ പരാജയപ്പെട്ടതും സാമ്പത്തികവും തൊഴിൽപരവുമായ വിഷയങ്ങളും പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വിവാഹ ബന്ധത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നതായും കുശാലിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു. തന്റെ സ്വത്തിന്റെ 50 ശതമാനം മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരിക്കും തുല്യമായും ബാക്കി സ്വത്ത് മൂന്നു വയസ്സുള്ള മകൻ കിയാനും നൽകണമെന്ന് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.



2015ൽ ആണ് ഔദ്രെ ദോഹനെ കൗശാൽ വിവാഹം ചെയ്തത്. ബന്ധം വേർപെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കോടതിയിൽ കേസ് നടക്കുകയാണ്. ദാമ്പത്യബന്ധത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടാണു കുശാലിന്റെ മരണത്തിന്റെ യഥാർഥ കാരണമെന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. കുശാലിന്റെ അകാല വേർപാടിൽ നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ദുഃഖം പങ്കിട്ടത്.



