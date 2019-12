‘ഒരു വ്യവസ്ഥ എങ്കിലും കാണിക്കൂ’ : രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് അമിത് ഷാ

ഷിംല ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ, പൗരന്മാരുടെ പൗരത്വം കവർന്നെടുക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവസ്ഥ കാണിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് എംപി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ.



‘സി‌എ‌എയുടെ പേരിൽ മുസ്‌ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ പൗരത്വം കവർന്നെടുക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് എല്ലാവരോടും, പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പൗരന്മാരുടെ പൗരത്വം കവർന്നെടുക്കുമെന്ന് പറയുന്ന നിയമത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവസ്ഥ കാണിച്ചുതരാൻ ഞാൻ രാഹുൽ ബാബയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു’– അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു ഷിംലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പൊതു റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരനോടും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പൗരത്വ നിയമത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടേതടക്കം ആരുടെയും പൗരത്വം എടുത്തുകളയുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയുമില്ല. പാക്കിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നു വന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം നൽകാനാണ് നിയമം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

#WATCH Home Minister Amit Shah in Shimla: Congress ki sarkar 10 saal chali, Sonia-Manmohan ji ki sarkar chali, Pakistan se har roz aalia-malia-jamalia ghus jate the, hamare jawanon ke sar kaat ke le jaate the, aur desh ke Pradhan Mantri ke muh se uff nahi nikalta tha. pic.twitter.com/sJdwgoCAJK — ANI (@ANI) December 27, 2019

‘കോൺഗ്രസ് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത്. രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവ ജനങ്ങളുടെ മുന്‍പാകെ അവതരിപ്പിക്കുക’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ–പാക്ക് വിഭജനത്തിനുശേഷം പാക്കിസ്ഥാനിൽ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത എല്ലാ അമുസ്‌ലിംകളെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘1950 ൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ലിയാഖത്ത് അലിയുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു. ജവഹർ-ലിയാഖത്ത് കരാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇരു നേതാക്കളും സമ്മതിച്ചിരുന്നു. പൗരത്വ നിയമം വഴി ഞങ്ങൾ പൗരത്വം നൽകുന്നു, തട്ടിയെടുക്കുന്നില്ല’– അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

