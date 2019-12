തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നൽകലല്ല, പുഞ്ചിരിയോടെ നിസ്സഹരണം: അരുന്ധതി റോയ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ദേശീയ ജനസംഖ്യ റജിസ്റ്ററിലും (എൻപിആർ) ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്ററിലും (എൻസിആർ) തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കി എഴുത്തുകാരി അരുന്ധതി റോയി. ‘എൻ‌പി‌ആറിനായി വിവരങ്ങൾ‌ ശേഖരിക്കാൻ‌ വരുമ്പോൾ‌ തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നൽകണമെന്നല്ല പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിസ്സഹരണമാണ് ഞാൻ നിർദേശിച്ചത്’– അവർ വ്യക്തമാക്കി.



ബുധനാഴ്ച ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചതായും അവർ പറഞ്ഞു. ‘അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ടിവി ചാനലുകളിലും മുഴുവൻ പ്രസംഗത്തിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അവയൊന്നും സംപ്രേഷണം ചെയ്തിട്ടില്ല. അവർ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് കള്ളം പറയുകയും ചെയ്തു. ഭാഗ്യവശാൽ എന്റെ പ്രസംഗം യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ട്’– അരുന്ധതി പറഞ്ഞു.

എൻ‌ആർ‌സി എൻ‌പിആറിന്റെ ഡാറ്റാബേസായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അതിനാൽ തെറ്റായ പേരും വിലാസവും നൽകി എതിർക്കാൻ ജനങ്ങളോട് അരുന്ധതി റോയ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Proposed 'Civil Disobedience With A Smile': Arundhati Roy On NPR Name Row