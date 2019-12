മനുഷ്യ ചങ്ങലയിൽ യുഡിഎഫിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ; തള്ളി ലീഗ്

തിരുവനന്തപുരം∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിക്കാന്‍ സിപിഎം. സര്‍വകക്ഷിയോഗത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചേക്കും. നവോത്ഥാന സംരക്ഷണസമിതിയുടെ മാതൃകയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. മനുഷ്യചങ്ങലയില്‍ യുഡിഎഫ് ഘടകകക്ഷികളേയും പങ്കാളികളാക്കാനും നീക്കമുണ്ട്.

എന്നാൽ എൽഡിഎഫ് മനുഷ്യചങ്ങലയില്‍ യുഡിഎഫ് പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് എം.കെ.മുനീർ എംഎൽഎ‍ പറഞ്ഞു. സര്‍വകക്ഷിയോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും. എകെജി സെന്ററില്‍ നിന്നെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളോട് സഹകരിക്കാനാവില്ല. ജനുവരി 18 ന് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് യുഡിഎഫ് റാലി നടത്തുമെന്നും മുനീർ പറഞ്ഞു.

English Summary: CPM Likely To Join Hands With UDF For CAA