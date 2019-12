തണുത്തുറഞ്ഞ് ഉത്തരേന്ത്യ; ഡൽഹിയിൽ താപനില 2 ഡിഗ്രിയിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി∙ നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ കടുത്ത ശൈത്യകാലം അഭിമുഖീകരിച്ച് ഡൽഹി. 4.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 22 വർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയാണ് ഡൽഹിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. പാലം,സഫ്ദർജങ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി രൂക്ഷം. നാളെ വരെ അതിശൈത്യം അനുഭവപ്പെടും.



മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള 25 ട്രെയിനുകൾ വൈകിയാണോടുന്നത്. വിമാനസർവീസുകളും താറുമാറായി. തണുപ്പിനൊപ്പം വായുമലിനീകരണവും കൂടിയതോടെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായി.



സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ മൂന്ന് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ താപനില രണ്ട് ഡിഗ്രി വരെ താഴ്ന്നേക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഡിസംബർ 29 വരെ സമാനസ്ഥിതി തുടരും. ഡൽഹിയിൽ പലയിടങ്ങളിലും സർക്കാർ ഷെൽട്ടർ ഹോമുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാനസ്ഥിതിയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ തിങ്കളാഴ്ച വരെ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.



English Summary: City weather going haywire: Why Delhi has run into rough weather