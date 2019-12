പ്രളയം: ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മരിച്ചത് 1,900 പേർ, പലായനം ചെയ്തവർ 30 ലക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം ഈ വർഷം 1,900 പേർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയും 30 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ പലായനം ചെയ്തുവെന്നും റിപ്പോർട്ട്. യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള ചാരിറ്റി സംഘടന ക്രിസ്റ്റ്യൻ എയ്ഡ് വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണു വിവരങ്ങൾ. ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഏകദേശം 10 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും രാജ്യത്തെ 10 ദശലക്ഷം മരങ്ങളെ പിഴുതെറിയുകയും ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.



‘20 വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റായിരുന്നു ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റ്. 2019 മേയ് 2 മുതൽ 4 വരെ ഇന്ത്യയിലും ബംഗ്ലദേശിലും അലയടിച്ച കാറ്റിന്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ വരെ എത്തി. 34 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായ ഒഡിഷയിൽ മാത്രം 1,40,000 ഹെക്ടർ ഭൂമി നശിച്ചു. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലായി ഏഷ്യയിൽ 28 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. ചൈനയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ 60 വർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചു. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പതിവിലും ശക്തമായി പെയ്ത മഴയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്’– റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നേരിടുന്ന ഭീഷണിയുടെ ഓർമപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണു ചുഴലിക്കാറ്റെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മൈക്കൽ മാൻ പറഞ്ഞു. ‘ഉയരത്തിലുള്ള തിരമാലകളുടെയും തീവ്രമായ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെയും സംയോജനത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ഭീഷണിയുടെ ഓർമപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണു ഫാനി. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാർബൺ പുറത്തുവിടുന്നതിലൂടെ ഭൂമിയെ ചൂടാക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഭീഷണി ഇനിയും തുടരും.’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Floods in North India killed over 1,900 people this year, displaced over 3 million