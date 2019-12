‘2019ലെ ഏറ്റവും വലിയ നുണയൻ’ ; രാഹുലിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ (എൻപിആർ) ദരിദ്രരുടെ മേലുള്ള നികുതിയാണെന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് ബിജെപി. 2019 ലെ ഏറ്റവും വലിയ നുണയനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും സ്വന്തം പാർട്ടിക്കും രാഹുൽ ലജ്ജയുണ്ടാക്കിയതായും ജാവഡേക്കർ പറഞ്ഞു.

‘രാജ്യത്ത് അസ്ഥിരത വർധിപ്പിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ശ്രമം. പൗരത്വ നിയമത്തിലും പൗര റജിസ്റ്ററിലും ജനങ്ങൾ സർക്കാരിനൊപ്പമാണ്. എൻ‌പി‌ആറിൽ ഒരു പണമിടപാടും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. കൂടാതെ, ദരിദ്രരെ തിരിച്ചറിയാൻ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ സർക്കാർ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും സഹായകമാകും.’ – ജാവഡേക്കർ പറഞ്ഞു. 2010 ലും സമാന പ്രക്രിയ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം നുണ പറയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റല്ല. എങ്കിലും നുണകൾ സംസാരിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നുണയൻ എന്ന വിഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന നുണകൾ പാർട്ടിയെയും രാജ്യത്തെയും മുഴുവനും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും ജാവഡേക്കർ പറഞ്ഞു.

ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്ററും പൗര റജിസ്റ്ററും ദരിദ്രരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന നികുതയാണെന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. നോട്ടുനിരോധന കാലത്തെ സമാന അവസ്ഥയാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ​ു. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ റായ്പുരിൽ നാഷനൽ ട്രൈബൽ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പരാമർശം.

English Summary: "If There Was Category Of Liar Of The Year...": BJP Attacks Rahul Gandhi