ആരാധനാലയങ്ങളുടെ അധിക ഭൂമി: സർക്കാർ തീരുമാനം ദുരുദ്ദേശ്യപരമെന്ന് കുമ്മനം

കൊല്ലം ∙ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ അധിക ഭൂമി സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ തീരുമാനം ദുരുദ്ദേശ്യപരമെന്നു ബിജെപി നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ. എരുമേലിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന വിമാനത്താവളത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ അഭ്യൂഹം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനു മുതിരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നു പിന്തിരിയണം. ക്ഷേത്രങ്ങളെയാണു തീരുമാനം കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. സർക്കാർ കയ്യടക്കുന്ന ഭൂമി ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കു വീതിച്ചു കൊടൂക്കാനാണു നീക്കം.‌

ക്ഷേത്രഭൂമി സംബന്ധിച്ചു വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങളും കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടും കോടതി വിധികളും ഉണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമിയാണു ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ശബരിമല, എരുമേലി ദേവസ്വങ്ങൾക്ക് ഒട്ടേറെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടു. എരുമേലി ദേവസ്വത്തിനു നഷ്ടമായ ആയിരക്കണക്കിനു ഏക്കർ ഭൂമി ചോദിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം ദേവസ്വം ബോർഡ് കള്ളക്കളി നടത്തി. കേണ‍ൽ മൺറോയുടെ കാലത്ത് നാലു ലക്ഷം ഏക്കർ ഭൂമി ദേവസ്വത്തിനു നഷ്ടമായി. അതെല്ലാം റവന്യു ഭൂമിയായി അന്നു കണക്കാക്കി.



ക്ഷേത്രത്തിനു അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമി മുഴുവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണു വേണ്ടത്. അവകാശപ്പെട്ടതും നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കാൻ ക്ഷേത്രവിശ്വാസികൾ വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിനു തയാറാകുമെന്നും കുമ്മനം പറഞ്ഞു. ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള രേഖയില്ലാത്ത ഒരേക്കർ വരെയുള്ള അധിക ഭൂമി നിശ്ചിത തുക ഈടാക്കി പതിച്ചു നൽകാനാണു മന്ത്രിസഭാ യോഗം തത്വത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത്. ശ്മശാനങ്ങൾക്ക് 75 സെന്റ് വരെയും കലാ,കായിക,സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾക്ക് 15 സെന്റ് വരെയും ഇത്തരത്തിൽ തുക ഈടാക്കി നൽകും.



