ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിനു പുറത്ത് വന്‍ പ്രതിഷേധം; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഓൾഡ് ഡൽഹിയിലെ ജുമാ മസ്ജിദിന് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടി. രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് അസ്വാഭാവിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസ് കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ യുപി ഭവൻ, സീലാംപുർ, ജാഫ്രാബാദ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ നിരോധിച്ചു. ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്‌ലാമിയയിലെ വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധം നടത്തുമെന്നു പ്രഖ്യപിച്ചിരിക്കുന്ന യുപി ഭവന് പുറത്ത് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുകയും ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രതിഷേധം നടത്തിയ കുറച്ചുപേരേ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. ഡിവൈഎഫ്‌ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസിനെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരോധന ഉത്തരവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഫ്ലാഗ് മാർച്ചും നടത്തി. ഭീം ആർമി പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക് കല്യാൺ മാർഗിലുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് പൊലീസ് തടഞ്ഞു. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഭീം ആർമി പാർട്ടി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിന്റെ മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു മാർച്ച്.

കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അൽക ലാംബ, ഡൽഹി മുൻ എം‌എൽ‌എ ശുഐബ് ഇക്ബാൽ തുടങ്ങിയവരും ജുമാ മസ്ജിദിന് പുറത്തെ പ്രകടനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു.‘തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് രാജ്യത്തെ യഥാർഥ പ്രശ്‌നം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്ററിനായി (എൻ‌ആർ‌സി) പൗരന്മാരെ ക്യൂവിൽ നിർത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നോട്ടുനിരോധന സമയത്തും ചെയ്തത്.’– ലാംബ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഭീം ആർമി പാർട്ടി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജുമാ മസ്ജിദിനു വെളിയിൽ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയിരുന്നു. ജുമാ മസ്ജിദിൽനിന്നു ജന്തർ മന്തറിലേക്കു നടത്താനിരുന്ന പ്രകടനത്തിനു പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. പൊലീസ് നിർദേശം വകവയ്ക്കാതെ ജന്തർമന്തറിലേക്ക് പ്രകടനം തുടർന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെ 3 കിലോമീറ്ററിനപ്പുറം ദരിയാഗഞ്ചിലെ ഡൽഹി ഗേറ്റിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ നിരത്തി തടഞ്ഞു. പിന്നാലെ ലാത്തിവീശിയും ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചും പൊലീസ് ജനക്കൂട്ടത്തെ നേരിടുകയായിരുന്നു. സമീപം പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാർ ജനക്കൂട്ടം അഗ്നിക്കിരയാക്കി. ഇതിനിടയിൽ പൊലീസ് പിടിയിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട ചന്ദ്രശേഖറിനെ ‍ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

English Summary: Hundreds Gather At Delhi's Jama Masjid In Protest Against Citizenship Law