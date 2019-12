കാർഗിൽ ∙ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഡാക്കിന്റെ ഭാഗമായ കാര്‍ഗിലില്‍ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ജമ്മു കശ്മീരിലും ലഡാക്കിലും ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് 145 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് തീരുമാനം. കശ്മീർ താഴ്‍വരയിൽ ഇപ്പോഴും ഇന്റര്‍നെറ്റ് സൗകര്യം പഴയ നിലയായിട്ടില്ല എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ജമ്മു കശ്മീർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞ്, ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നീ രണ്ടു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു മുന്നോടിയായാണു പ്രദേശത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് ആശയവിനിമയം തടസ്സപ്പെടുത്തിയത്. പ്രശ്നസാധ്യത മാറിയെന്നും സാധാരണനില കൈവരിച്ചെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു നാലു മാസത്തിലേറെ നീണ്ട ഇന്റർനെറ്റ് ഉപരോധം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവസാനിപ്പിച്ചത്.



English Summary: Mobile Internet Back In Kargil After 145 Days Of Curbs In J&K And Ladakh