വാഷിങ്ടൻ ∙ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും (സിഎഎ) ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്ററും (എൻആർസി) രാജ്യത്തെ വലിയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലൊന്നായ 20 കോടി ജനസംഖ്യയുള്ള മുസ്‌ലിംകളെ ബാധിച്ചേക്കുമെന്നു യു‌എസ് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്വതന്ത്ര ഗവേഷണ വിഭാഗമായ കോൺഗ്രസ് റിസർച്ച് സർവീസിന്റെ (സിആർഎസ്) റിപ്പോർട്ട്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി രാജ്യത്തിന്റെ പൗരത്വ പ്രക്രിയയിൽ മതം മാനദണ്ഡമായി ചേർത്തുവെന്നും ഡിസംബർ 18ലെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.



‘1955 ലെ പൗരത്വ നിയമത്തിൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്കു പൗരത്വം നൽകുന്നതു വിലക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, 1955 മുതൽ ഈ നിയമത്തിൽ വരുത്തിയ നിരവധി ഭേദഗതികളിൽ ഒന്നും തന്നെ മതപരമായ വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല’– റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മുസ്‌ലിംകളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആറു മതങ്ങളിലെ കുടിയേറ്റക്കാർക്കു പൗരത്വം നൽകാനുദ്ദേശിക്കുന്ന നിയമം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 15 എന്നിവ ലംഘിക്കുന്നുവെന്നും സിആർ‌എസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ശ്രീലങ്ക (ബുദ്ധമതം, തമിഴ് ഹിന്ദുക്കൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു), ബർമ (ബുദ്ധമതം, റോഹിംഗ്യൻ മുസ്‌ലിംകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു) പോലുള്ള മറ്റു അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ കുടിയേറ്റക്കാരെ എന്തുകൊണ്ട് പൗരത്വം നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു? അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മുസ്‍ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ പാക്കിസ്ഥാനിലെ അഹമ്മദിയകൾ, ഷിയകൾ എന്നിവർക്കും നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല’– സിആർ‌എസ് പറഞ്ഞു. ആഭ്യന്തര– രാജ്യാന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആനുകാലിക റിപ്പോർട്ടുകൾ തയാറാക്കുന്ന വിഭാഗമാണു സി‌ആർ‌എസ്.

പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മതപരമായ പീഡനങ്ങളെ തുടർന്ന് 2014 ഡിസംബർ 31ന് മുൻപ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയ മുസ്‌ലിം ഇതര സമുദായങ്ങൾക്ക് (ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ജൈനർ, ബുദ്ധ, പാർസി) ഇന്ത്യൻ പൗരത്വ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് പൗരത്വ (ഭേദഗതി) നിയമം. പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും ഈ മാസം ആദ്യം പാസാക്കിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് മുസ്‌ലിം വിഭാഗങ്ങളെ പരാമർശിക്കാതെ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്.

English Summary: CAA, NRC 'may affect status' of Muslims in India: US Congressional report