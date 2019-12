4 കി.മീ അകലം; പൗരത്വ നിയമത്തെ എതിർത്തും അനുകൂലിച്ചും മുംബൈയിൽ 2 റാലികൾ

മുംബൈ ∙ നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരവ്യത്യാസത്തിൽ രണ്ടു പ്രതിഷേധങ്ങൾ. ഒന്ന് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെയും പൗര റജിസ്റ്ററിനെയും എതിർത്തുകൊണ്ട്, മറ്റൊന്ന് ഇവ രണ്ടിനെയും അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട്. വിദ്യാർഥികളും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിലും ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുമാണ് യഥാക്രമം രണ്ടു പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ ആസാദ് മൈതാനിയിലാണ് സിഎഎയും എൻആർസിയെയും എതിർത്തു കൊണ്ടു വിദ്യാർഥികളുടെയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത്. ചലച്ചിത്ര നടന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സെലിബ്രെറ്റികളും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സിഎഎ, എൻആർസി, എൻപിആർ എന്നിവ നോട്ടുനിരോധനത്തിന്റെ ആവർത്തനമാണെന്ന് ആസാദ് മൈതാനിയിലെ പ്രക്ഷോഭകർ പറഞ്ഞു.

സിഎഎയെ എതിർത്തുകൊണ്ടു മുംബൈ ആസാദ് മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധം . ചിത്രം: വിഷ്ണു വി.നായർ

‘എൻപിആർ എൻആർസിയിലേക്കുള്ള ആദ്യപടിയാണ്. നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണ്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പിൻലിക്കുന്നതു വരെ പ്രതിഷേധം തുടരും’. ഇതു സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണമാണ്. എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ള ധാരണയാണ് സർക്കാരിനുള്ളത്. ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.’ – പ്രക്ഷോഭകരിൽ ഒരാളുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ.

ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി മൈതാനിയിൽ‌ സിഎഎയെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റാലി. ചിത്രം: വിഷ്ണു.വി.നായർ

മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി മൈതാനിയിൽ പൗരത്വ നിയമത്തെയും പൗര റജിസ്റ്ററിനെയും അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റാലി നടക്കുന്നത്. സവർക്കറിന്റെ കൊച്ചുമകൻ രഞ്ജിത് സവർക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. മുംബൈ കൂടാതെ ഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും സിഎഎയ്ക്കെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്.

English Summary: Protests For And Against Citizenship Act Just 4 km Apart In Mumbai