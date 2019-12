ഒന്നുകിൽ പൗരത്വ നിയമം പിന്തുണയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ: അടി വാട്സാപ്പിലും

ന്യൂഡൽഹി∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്മേലുള്ള പ്രതിഷേധം തെരുവിൽ മാത്രമല്ല, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും കത്തിപ്പടരുകയാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഒരുമിച്ചു നിന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ തല്ലിപ്പിരിയുന്നു, അധ്യാപകരോട് വിദ്യാർഥികൾ വിയോജിക്കുന്നു, തർക്കിക്കുന്നു, വാട്‌സാപ്പിലെ പൂർവ വിദ്യാർഥി കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരായി പിണങ്ങിപ്പോകുന്നു...എല്ലാറ്റിനും കാരണം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും (സിഎഎ) ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്ററും (എൻആർസി). ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ ആണ് ഫെയ്സ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും ട്വിറ്ററും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെച്ചൊല്ലി നടക്കുന്ന പരോക്ഷയുദ്ധത്തെപ്പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്.

അലഹബാദ് സർവകലാശാലയിൽ എംഎ വിദ്യാർഥിനിയാണ് റോഷിനി അഹമ്മദ്. റോഷിനിക്കു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അറിയാവുന്ന രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊപ്പമാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കലും ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡിയുമൊക്കെ. പക്ഷേ വാട്സാപ്പിലും ഫെയ്സ്ബുക്കിലും സിഎഎയെയും എൻആർസിയെയും പിന്തുണച്ച് സ്റ്റാറ്റസിട്ടതോടെ ആ ബന്ധം തകർന്നെന്നു പറയുന്നു ഈ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരി. തന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളുടെ മറുപടി ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. സിഎഎയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പോകാം എന്നായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളുടെ കമന്റ്. ഭീകരവാദിയെന്നും വിളിച്ചു.

‘ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതായിരുന്നു അത്. തന്നെ ഇത്രയും നാൾ സുഹൃത്തായി കണ്ടതിൽ ലജ്ജിക്കുന്നുവെന്നു വരെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനോടു യോജിക്കാത്തതിനാലാണു തന്നെ ഭീകരവാദിയെന്നു വിളിച്ചത്. ഇതിനൊന്നും മറുപടി പോലും പറയാൻ തോന്നിയില്ല. ഞാനുമായുള്ള സൗഹൃദം നഷ്ടമായത് അവർക്കൊരു വിഷയമാണോയെന്നു പോലും എനിക്കിപ്പോൾ സംശയമാണ്...’ റോഷിനി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സമാനമായ കഥയാണ് ഡൽഹി ജാമിയ മില്ലിയ വിദ്യാർഥിനി കിസ സെഹ്‌റയ്ക്കും പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. സർവകലാശാലയിലെ പ്രതിഷേധത്തിനു ശേഷം സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ‘കല്ലെറിഞ്ഞു നടക്കുന്നവൾ’ എന്നായിരുന്നെന്നു പറയുന്നു ഈ ഇരുപതുകാരി. പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ലെന്നാണ് അവരുടെ ഉപദേശം. തന്നെയും സർവകലാശാലയെയും ചീത്ത വിളിക്കുകയായിരുന്നെന്നും ഈ മാത്‌സ് (ഓണേഴ്സ്) അവസാന വർഷ വിദ്യാര്‍ഥിനി പറയുന്നു.

ഐഐഎമ്മിൽ നിന്ന് എംബിഎ പാസായതാണ് ഫൈസ് റഹ്മാൻ. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്ന് പൂർവ വിദ്യാർഥികളുടെ ഒരു വാട്‌സാപ് കൂട്ടായ്മയുണ്ടാക്കി. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും തൊഴിലവസരങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയിക്കാനുമൊക്കെയായിരുന്നു അത്. 5 വർഷത്തോളം രാഷ്ട്രീയപരമായ മെസേജുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ. അടുത്തിടെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട്, സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോസ്റ്റുകൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്നു പറയുന്നു ഫൈസ്. തുടക്കത്തിൽ അത്തരം പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് വിവിധ മതസ്ഥരായ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. വ്യാജവാർത്തകളുടെ നിജസ്ഥിതിയും വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഒടുവില്‍ താൻ ഗ്രൂപ്പ് വിട്ടു പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് മെസേജുകൾ പ്രവഹിക്കുകയായിരുന്നെന്നും വാരാണസി സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു.

സിഎഎയും എന്‍ആർസിയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാതെ പല അധ്യാപകരും ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റിടുന്നതിന്റെ അമ്പരപ്പാണ് ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്നുള്ള ഐഎഎം ബിരുദധാരി ആദിത്യ ശർമ പങ്കുവച്ചത്. 20 വർഷമായി പരിചയമുള്ള സുഹൃത്ത് അസമിൽ നിന്നു ഫോൺ വിളിച്ച സംഭവമാണ് പദ്മജ താമുലിയെന്ന മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരി പങ്കുവച്ചത്.

അസം സ്വദേശിയായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് സിഎഎയെ പിന്തുണച്ച് ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു ബിജെപി പ്രവർത്തകനായ സുഹൃത്തിന് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത്. ‘എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്?’ എന്നായിരുന്നു മറുചോദ്യം. വാഗ്വാദം തുടർന്നതോടെ അസമിൽ നിന്നു തന്നെയാണോ പദ്മജയെന്നു ചോദിച്ചായി വഴക്ക്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടു ചെയ്യാൻ വന്നില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ടായി. കൊൽക്കത്തയിൽ അസി. പ്രഫസറാണ് പദ്മജ. ഭർത്താവ് ഒഡീഷക്കാരനും. ഇതെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നിട്ടും തന്റെ പൗരത്വത്തെപ്പറ്റി കുടുംബ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ ഇയാൾ സംശയിച്ചത് ഞെട്ടലുളവാക്കിയെന്നും പദ്മജ പറയുന്നു.

