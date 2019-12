ഫ്ലാറ്റിന് മരണമണി മുഴങ്ങി; ജീവഭയത്തിൽ മരടുകാർ, ദുരൂഹത കൂട്ടി അധികാരികൾ

കൊച്ചി ∙ ഫ്ലാറ്റുകൾ ഒഴിയും മുമ്പ് ഉടമകളിൽ ദൃശ്യമായ അതേ ദയനീയതയാണ് ഇപ്പോൾ സമീപവാസികളിലും. ഫ്ലാറ്റുകൾ തകർത്തിടുമ്പോൾ സ്വന്തം താമസസ്ഥലം ബാക്കിയുണ്ടാകുമോ എന്ന ഭീതി. അത് ഏതവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്ന ആശങ്ക. ഫ്ലാറ്റുകൾ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ പൊളിച്ചിടാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ മുൾമുനയിലാണു നാട്ടുകാർ. സ്ഫോടനത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള പൊളിക്കൽ നടപടിക്കിടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചവർക്ക് എന്തു പരിഹാരമാണു സർക്കാര‌ോ പൊളിക്കൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തവരോ നൽകാനിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.

ഇൻഷുറൻസ് തുക പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പുണ്ടായ കേടുപാടുകൾ പൊളിക്കൽ കമ്പനി പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. രേഖാമൂലമുള്ള യാതൊരു ഉറപ്പും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാകും എന്നതിലും സംശയമുണ്ട്.

ജനസാന്ദ്രതയേറിയ ഭാഗത്ത് ആദ്യം



പരിസരത്ത് ആളുകൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന ആൽഫ സരിൻ ഫ്ലാറ്റ് ആദ്യം പൊളിക്കാൻ വാശി പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യം. ‘ആൽഫ സരിൻ കെട്ടിട സമുച്ചയം പൊളിക്കുമ്പോൾ സമീപ പ്രദേശത്തെ വീടുകൾക്ക് കനത്ത നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കും. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മറ്റു ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ നാശനഷ്ടമുണ്ടാകും എന്നു പറഞ്ഞ് മറ്റ് ഫ്ലാറ്റുകളിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് തടയാം എന്നാണ് അധികൃതർ കരുതുന്നത്’– പറയുന്നത് സമീപവാസി പ്രസാദ് നെടുമ്പള്ളി. ‘ഒരു ഫ്ലാറ്റും പൊളിക്കുന്നതിനോട് അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ മറ്റ് ഫ്ലാറ്റുകാരെ രക്ഷപെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുറെപ്പേരെ ബലിയാടാക്കണം. ഞങ്ങൾ എന്തു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്’– അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു.



കാത്തിരിക്കുന്നത് ദുരന്തം?



മരടിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു വീട് തകർന്ന് ദുരന്തമുണ്ടായെന്ന വാർത്ത വരാം. ഇതിനകം പരിസരപ്രദേശത്തുള്ള 18 വീടുകൾക്കെങ്കിലും വിള്ളൽ വീണിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ കാണാറുള്ള ചെറിയ വിള്ളലുകളല്ലെന്ന് അറിയണം. ചെളിയിൽ കെട്ടിയ വീടുകളുടെ ഭിത്തികളിൽ വിള്ളലുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികം. എന്നാൽ ഇവിടെ അതല്ല, കോൺക്രീറ്റുകളാണ് തകർന്നിരിക്കുന്നത്.



ഫ്ലാറ്റുകളുടെ സമീപവാസികളായ പ്രസാദ്, ആയിഷ.

പൈലിങ് നടത്തി നിർമിച്ച പില്ലറുകൾക്കും ബീമുകൾക്കും പൊട്ടൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമികുലുക്കം ഉണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിലെ പോലെ അടുത്തടുത്തുള്ള വീടുകളിലെല്ലാം കോൺക്രീറ്റുകൾ വിണ്ടുനിൽക്കുന്നു. മുകളിലെ സീലിങ്ങുകളിലും ഇരുപുറവും വിള്ളൽ പ്രകടം. ശക്തമായ ആഘാതമുണ്ടായാൽ ഇടിഞ്ഞുവീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നിലധികം വീടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ആൽഫ സരിൻ ഫ്ലാറ്റിനു സമീപങ്ങളിലുള്ളത്.



ചില വീടുകളുടെ പുറംഭാഗത്തു ചെറിയ വിള്ളലുകളാണ്. ചില വീടുകൾക്കെങ്കിലും രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കു പിളർപ്പ് സംഭവിച്ചതിന്റെ സൂചനയാണ് ഒരേപോലെ എല്ലാ ഭിത്തികളിലും കാണുന്ന വിള്ളൽ. ഇതു ഭാവിയിൽ കൂടുകയും വീട് താമസയോഗ്യം അല്ലാതാകുകയും ചെയ്തേക്കാം. പൊളിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾത്തന്നെ വീടുകൾക്ക് വിള്ളലുണ്ടാകുന്ന കാര്യം അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിരുന്നു.



അപ്പോഴാണ് 2000 രൂപയ്ക്കു പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്താൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ വീടിനുള്ളൂ എന്നു പറഞ്ഞു ലഘൂകരിച്ചത്. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നഗരസഭാ അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് പൊളിക്കൽ കമ്പനികൾ അതതു പ്രദേശത്തെ നഷ്ടം നികത്തും എന്ന നിലപാടിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇതിനൊന്നും യാതൊരു രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പുകളും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതാണ് നാട്ടുകാരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത്.



സ്ഫോടനം പേടിക്കണ്ടേ?



ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുമ്പോൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടെന്നു വിദഗ്ധർ ഉറപ്പു നൽകുമ്പോഴും ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവം വച്ച് നാട്ടുകാർ പേടിയിലാണ്. സമീപത്തെ വീടുകൾക്കു മുകളിലേക്കു ഫ്ലാറ്റ് വീഴുകയില്ലെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലെന്നു നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. നാലു മണിക്കൂർ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നാണു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള പലരും ജീവഭയംകൊണ്ട് വീടു മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സ്ഫോടനത്തിനു മുന്നോടിയായി നടത്തിയ പൊളിക്കലുകളിലുണ്ടായ പ്രകമ്പനങ്ങളിലാണ് സമീപത്തെ വീടുകൾക്ക് വിള്ളലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അത് പൊളിക്കൽ കമ്പനികളുടെ വീഴ്ചകൊണ്ടാണെന്ന് ചുമതയിലുള്ളവർ സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട്.



ഫ്ലാറ്റുകളുടെ സമീപവാസികളായ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി, സുഗുണൻ

ഫ്ലാറ്റ് തകർക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിനെയും വീഴ്ചയെന്നു പറഞ്ഞ് ചെറുതാക്കിയാൽ അധികൃതരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒഴിയും. പക്ഷെ നാട്ടുകാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും പരിഹാരമാകുമോ? മുഖ്യമന്ത്രി നഗരസഭയ്ക്കും സമരസമിതിക്കും നൽകിയ ഉറപ്പിൻമേലാണ് പട്ടിണി സമരം നടത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയത്. പക്ഷെ ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കൽ ചുമതലയുള്ള മട്ടാഞ്ചേരി സബ്കലക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാറിന്റെ വാക്കുകളിൽ ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ഇത്രയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ഘട്ടത്തിലും നാട്ടുകാരുമായി സംവദിക്കുന്നതിനോ ആശങ്കകൾക്ക് അറുതി വരുത്തുന്നതിനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് സമീപവാസി സുഗുണാനന്ദൻ പറയുന്നു.



മരടിലെ മണ്ണ് വേറെയാണ്



ഇതിനു മുമ്പ് ഫ്ലാറ്റുകൾ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർത്തെന്ന അവകാശവാദം സ്ഫോടക വിദഗ്ധൻ എസ്.ബി.സർവാതെ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടം തകർത്തിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നു. സ്ഫോടനം നടത്തുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റ കമ്പനികളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതു തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. എന്നിട്ടും ജനങ്ങളുടെ വാക്കു വകവയ്ക്കാതെ ഇതുവരെ മുന്നോട്ടു പോയ സംഘം ഇപ്പോൾ നേരിയ ആശങ്കയിലാകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് മണ്ണ് പരിശോധിക്കുമെന്നും സ്ഫോടക വസ്തുവിന്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.



നേരത്തെ പൊളിച്ചു പരിചയമുണ്ടെന്നു പറയുന്ന കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഉറപ്പുള്ള മണ്ണിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മരടിലെ ഫ്ലാറ്റുകൾ നിൽക്കുന്നതു ചതുപ്പ് ഭൂമിയിലാണ്. നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് ടൺ കണക്കിനു വരുന്ന ഫ്ലാറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ചതുപ്പിലേക്കു പതിച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അമർന്നുകൊള്ളണമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഫ്ലാറ്റ് ചെരിയുന്നതിനും വീടുകൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു പതിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു നാട്ടുകാരുടെ ആശങ്ക. കായലിലേക്കു പതിച്ച് എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം മാലിന്യം നിറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്.



നിലവിൽ പൊളിക്കാനുള്ള നാലു ഫ്ലാറ്റുകളുടെയും സ്ട്രക്ചറുകളിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറയ്ക്കാനുള്ള ദ്വാരമിടല്‍ 75 ശതമാനം പൂർത്തിയായി. ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലാറ്റായ ഗോള്‍ഡന്‍ കായലോരത്തിന് മാത്രം 940 ദ്വാരങ്ങളാണുള്ളത്. ദ്വാരത്തിനു ചുറ്റും നാലു പാളികളായി സ്റ്റീല്‍ വലകളും മുകളില്‍ കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറത്തില്‍ ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റുകളും ചുറ്റിയാണ് സ്ഫോടനം നടത്തുക.



എച്ച്ടുഒ ഫ്ലാറ്റിനു സമീപത്തു കൂടെയുള്ള ഐഒസിയുടെ ഇന്ധന പൈപ്പ് ലൈനും സ്ഫോടന സമയത്ത് അപകടമുണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്ന ഭീതിയുണ്ട്. ഇത് താല്‍ക്കാലികമായി അടച്ച് പൈപ്പിനുള്ളില്‍ വെള്ളം നിറയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഐഒസിക്ക് നോട്ടിസ് നൽകിയതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ പൈപ്പിനു മുകളില്‍ മണല്‍ചാക്കുകള്‍ വച്ച് മൂടുമെന്നാണു സ്ഫോടക വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.



നാട്ടുകാർ സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക്



അവസാന പ്രതീക്ഷ സുപ്രീം കോടതി തന്നെയാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണു നാട്ടുകാർ. ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിക്കരുത് എന്നല്ല ആവശ്യം. ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായിട്ടും വളരെ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ഫ്ലാറ്റ് പൊളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടപടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഭിത്തി പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിന് ലേസർ കട്ടിങ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാത്തതാണു സമീപത്തെ വീടുകളെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചത്. ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുകളിലെ നിലയിൽ വരെ പ്രൊക്ലെയിനർ കയറ്റിയാണ് ഭിത്തി തകർക്കുന്നത്.



ഭിത്തിയുടെ അരികുകൾ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചു മാറ്റിയ ശേഷം പ്രൊക്ലെയിനർ ഉപയോഗിച്ച് തള്ളിയിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനമാണ് സമീപത്തെ വീടുകൾക്ക് കേടു വരുത്തിയത്. നാട്ടുകാർ ഇക്കാര്യം തുടക്കം മുതൽ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു. പൊളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയാൻ ആരും അകത്തു പ്രവേശിക്കെണ്ടെന്ന നിലപാടാണു സബ്കലക്ടർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയോ സമീപവാസികളെയോ നഗരസഭാ അംഗങ്ങളെയോ പൊളിക്കൽ നടക്കുന്നിടത്തേക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടെന്നാണു കർശന നിർദേശം.



