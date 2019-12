കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമം: പരാതി കൂടുതൽ കേരളത്തിൽനിന്ന്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമം സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ നിന്നെന്നു റിപ്പോർട്ട്. കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ഹെൽപ്‍ലൈൻ (ചൈൽഡ് ലൈൻ – 1098) നമ്പരിൽ ലഭിച്ച പരാതികൾ ആധാരമാക്കിയാണിത്.



ഈ വർഷം 1742 പരാതികൾ കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തി. തമിഴ്നാട് (985), മഹാരാഷ്ട്ര (443) എന്നിവയാണു തൊട്ടുപിന്നിൽ. ആകെ ലഭിച്ച പരാതികൾ 7684. ഇതിൽ 35% സംഭവങ്ങളിൽ പീഡനം നടത്തിയത് അയൽവാസികളാണ്.

ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതികൾ ലഭിച്ച ആദ്യ 5 ജില്ലകളും കേരളത്തിലാണ്. മലപ്പുറം, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, കൊല്ലം. ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനു പുറമേ ശൈശവ വിവാഹം, ശാരീരിക ഉപദ്രവം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു പരാതി ലഭിച്ചു.

