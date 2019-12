എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഹിന്ദുക്കളാണെന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ല: മോഹന്‍ ഭാഗവതിനെ തിരുത്തി കേന്ദ്രമന്ത്രി

മുംബൈ∙ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന ആര്‍എസ്എസ് മേധാവി മോഹന്‍ ഭാഗവതിന്റെ പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അത്താവാലെ. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഹിന്ദുക്കളാണെന്നു പറയുന്നതു ശരിയല്ലെന്ന് രാംദാസ് അത്താവാലെ പറഞ്ഞു.

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എല്ലാവരും ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളായിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു. വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ടവര്‍ ഒരുമിച്ചാണ് ഇവിടെ കഴിയുന്നത്. എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നാണു മോഹന്‍ ഭാഗവത് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കില്‍ അതു നല്ലതാണ്- അത്താവാലെ പറഞ്ഞു. എന്‍ഡിഎ സഖ്യകക്ഷിയായ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആര്‍പിഐ) നേതാവായ രാംദാസ് അത്താവാലെ കേന്ദ്ര സാമൂഹികനീതി വകുപ്പ് സഹമന്ത്രിയാണ്.



ഇന്ത്യയിലെ 130 കോടി ജനങ്ങളെയും, അവരുടെ മതത്തിനും സംസ്‌കാരത്തിനും അതീതമായി ഹൈന്ദവ സമൂഹമായാണ് ആര്‍എസ്എസ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്നാണ് മോഹന്‍ ഭാഗവത് പറഞ്ഞത്. പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരെ വിവിധ കക്ഷിനേതാക്കള്‍ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ ഒറ്റ മതം മതിയെന്നാണ് ആര്‍എസ്എസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് എഐഎംഐഎം നേതാവ് അസദുദീന്‍ ഒവൈസി പറഞ്ഞിരുന്നു. അംബേദ്കര്‍ രൂപം നല്‍കിയ ഭരണഘടന നിലനില്‍ക്കുന്നിടത്തോളം അതു സാധ്യമാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

