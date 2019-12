19,409 ‘പ്രകോപന’ പോസ്റ്റുകൾ, 124 അറസ്റ്റ്; ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ച് യുപിയിലെ 21 ജില്ലകൾ

ലക്നൗ ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് (സിഎഎ) എതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രേരണ നൽകിയെന്ന കേസിൽ യുപിയിൽ 124 പേർ അറസ്റ്റിൽ. പ്രകോപനപരമായ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഇത്രയും പേർക്കെതിരെ യുപി പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തത്.

‘പ്രകോപനപരമായ ആശയങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചതിന് 93 എഫ്ഐആർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 124 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 19,409 സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റുകൾക്ക് എതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. 9372 ട്വീറ്റുകൾ, 9856 ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റുകൾ, 181 യുട്യൂബ് പ്രൊഫൈൽ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയാണ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയത്’– യുപി പൊലീസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.



ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭീകരവാഴ്ചയാണു യുപിയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് 70 സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ ഏകോപന സമിതിയായ ഹം ഭാരത് കെ ലോഗ് കഴിഞ്ഞദിവസം ആരോപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണു പൊലീസിന്റെ നടപടി. എട്ടു വയസ്സുകാരനടക്കം 21 പേരാണ് വിവിധ ജില്ലകളിലായി വെടിവയ്പിൽ മരിച്ചത്. 613 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുമടക്കം 28,750 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വിവിധ കേസുകളിൽ 750 പേരെ പ്രതിചേർത്തിട്ടുണ്ട്.



പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടൽ നടപടിയും യുപി ഭരണകൂടം ആരംഭിച്ചു. അക്രമസംഭവങ്ങൾ തടയാനെന്ന പേരിൽ ആകെയുള്ള 75 ജില്ലകളിലെ 21ലും ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് വിദേശ സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന താജ് മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആഗ്രയും സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായ ലക്നൗ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്റർനെറ്റ് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുപി പൊലീസ് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ നാലാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ യുപി ഡിജിപിയോടു നിർദേശിച്ചു.



English Summary: 124 Arrested By UP Cops For "Inciting Content", 19,000 Social Media Accounts Reported