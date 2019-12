ഭരണഘടന തകർന്നതായി വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല: വിശദീകരിച്ച് ഗവർണർ

കണ്ണൂർ ∙ ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദ പ്രസംഗത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. പ്രതികരിച്ചത് ഭരണഘടന ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതി തയാറാക്കിയ പ്രസംഗം ഒഴിവാക്കിയത്. ഭരണഘടന തകർന്നുവെന്നു തനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടായി അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെ ഗവർണർ കണ്ണൂർ ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തി. വേദിയിലെ പ്രസംഗങ്ങളുടെയും സദസ്സിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ഹാജരാക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. ഗവർണറെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി ആക്രമിക്കാൻ സിപിഎം അവസരമൊരുക്കിയെന്നു ബിജെപി ആരോപിച്ചു. ഗവർണറെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് പ്രതിഷേധാർഹാണ്. സുരക്ഷാവീഴ്ച ഉണ്ടായി, അതിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.ടി.രമേശ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Governor's explanation for his speech at Kannur University