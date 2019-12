നവജാതരുടെ ‘ജീവനെടുക്കുന്ന’ കോട്ടയിലെ ആശുപത്രി; പൊലിഞ്ഞത് 940 കുരുന്നുകൾ

കോട്ട (രാജസ്ഥാൻ) ∙ രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിലുള്ള ജെകെ ലോൺ ആശുപത്രിയിൽ ശിശുമരണം തുടരുന്നു. ഈയാഴ്ച 12 കുഞ്ഞുങ്ങളാണു മരിച്ചത്. ഈ മാസം മരിച്ചത് 77 കുട്ടികളും. ഈ വർഷം ഇതുവരെ 940 ശിശുക്കൾ മരിച്ചതായാണ് കണക്ക്. വിഷയത്തിൽ ഇടപടണമെന്ന് സ്ഥലം എംപി കൂടിയായ ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തരമായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി വൈഭവ് ഗാൽറിയയോടു നിർദേശിച്ചു.

തന്റെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ആശുപത്രിയിൽ ശിശുക്കളുടെ മരണത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച സ്പീക്കർ വിഷയത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ‘എന്റെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ജെകെ ലോൺ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ആശുപത്രിയിൽ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 10 ശിശുക്കളുടെ അകാല മരണം ആശങ്കാജനകമാണ്. രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായും വേഗത്തിലും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്’– ബിർള ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഡിസംബർ 23നും 24നും ഇടയിൽ 10 കുട്ടികൾ മരിച്ചിരുന്നു. മരിച്ചതിൽ അഞ്ച് കുട്ടികൾ നവജാതശിശുക്കളാണ്, മറ്റ് അഞ്ചു പേർ ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരും.

10 കുട്ടികളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കാൻ ജയ്പുരിലെ എസ്എംഎസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡീഷനൽ പ്രിൻസിപ്പലും രണ്ട് പ്രഫസർമാരും അടങ്ങുന്ന മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതായി വൈഭവ് ഗാൽറിയ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ‘അന്വേഷണത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അവഗണനയുൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കും. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ, ആശുപത്രിയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി’– ഗാൽറിയ പറഞ്ഞു.

ആശുപത്രിയില്‍ നവജാത ശിശുക്കളുടെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ വിതരണത്തിലെ അപര്യാപ്തത, അണുബാധാ സാധ്യതയുള്ള വാർഡുകൾ, പ്രധാന മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത എന്നിവ കണ്ടെത്തിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആരോപണം തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആശുപത്രി അധികൃതർ, ഡിസംബർ 23നും 24നും ഇടയിൽ മരിച്ച 10 കുട്ടികളിൽ അഞ്ചുപേരെ ഗുരുതരാവസ്ഥതയിലാണ് എത്തിച്ചതെന്ന് അറിയിച്ചു. മരണം സാധാരണമാണെന്നും അശ്രദ്ധമൂലം ആരും മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് എച്ച്.എൽ.മീന പറഞ്ഞു.

48 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെ പത്ത് കുട്ടികളുടെ മരണം അസാധാരണമല്ലെന്ന് ആശുപത്രി പീഡിയാട്രിക്സ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. അമൃത് ലാൽ ബെയ്‌ർവയും അവകാശപ്പെട്ടു. ‘ആശുപത്രിയിൽ ദിവസേന ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു വരെ കുട്ടികൾ വരെ മരിക്കുന്നു. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്’. കോട്ട ജില്ലാ കലക്ടറും ആശുപത്രിയെ ന്യായീകരിച്ചു. മരിച്ച പത്ത് കുട്ടികളെയും അടുത്ത ജില്ലകളിലെ ആശുപത്രികളിൽനിന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചവരാണെന്നു പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: 12 Infants died in this week, infant death continuing in Rajasthan