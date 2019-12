‘ആദ്യം അവനെ കൊന്നു, ഇപ്പോൾ കലാപകാരിയാക്കുന്നു’: യുപിയുടെ വേദന

ലക്നൗ ∙ ബന്ധുവിന്റെ വിവാഹത്തിന് എത്താമെന്നേറ്റ സഹീർ അഹമ്മദിനെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കുടുംബം. എന്നാൽ മകൾ ഷഹാനക്കൊപ്പം ഭർത്താവിനെ കാത്തിരുന്ന ഷാജഹാനെ തേടിയെത്തിയതു ദുരന്തവാർത്ത. വീടിന് സമീപം നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ ഭർത്താവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലിസാരിയിലാണു സംഭവം. ബീഡി വാങ്ങാനായി പുറത്തിറങ്ങിയതാണു സഹീർ എന്നു സഹോദരി നസ്മ പറയുന്നു. പ്രദേശത്ത് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെന്നും പുറത്തുപോകേണ്ട‌െന്നും താൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായും നസ്മ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കടയിൽ നിന്ന് ബീഡി വാങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സഹീറിന് വെടിയേറ്റത്. ‘വെടിയൊച്ച കേട്ട് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോൾ സഹീർ നിലത്ത് വീണുകിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഓടിയടുത്തപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകൾ പുകഞ്ഞുനീറാൻ തുടങ്ങി’- കച്ചവടക്കാരനായ നസീം അഹമ്മദ് പറ‍ഞ്ഞു. മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ വെടിയുതിർത്ത പൊലീസ് ഒപ്പം തന്നെ കണ്ണീർവാതകവും പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നതു മറ്റൊന്നാണ്.

പൊലീസ് വാദം: പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ലിസാരി പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്കു രണ്ടരയോടെ ലിസാരി റോഡിനടുത്ത് പ്രതിഷേധക്കാർ തടിച്ചുകൂടുകയായിരുന്നു. നിരോധന ഉത്തരവുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും പിരിഞ്ഞുപോയില്ല.

യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ പൊലീസിന് നേരെ വിറകും കല്ലും ഉപയോഗിച്ച് അക്രമം അഴിച്ചു വിടുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടും ജനക്കൂട്ടം പിരിഞ്ഞുപോകാത്തതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസിന് കണ്ണീർവാതക ഷെല്ലുകളും റബർ ബുള്ളറ്റുകളും പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു. സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ പ്രശാന്ത് കപിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

പൊലീസിന്റെ ഈ വിശദീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു എഫ്ഐആർ തയാറാക്കിയത്. പ്രതികളുടെ പട്ടികയിൽ നിരപരാധിയായ സഹീറിന്റെ പേരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. സഹീറിന്റെ കുടുംബവും സുഹൃ‍ത്തുക്കളും സത്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കേൾക്കാൻ പൊലീസ് തയാറായില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. ‘അവർ ആദ്യം അവനെ കൊന്നു, ഇപ്പോൾ അവനെ കലാപകാരിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു’- സഹീറിന്റെ ബന്ധു സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു.

