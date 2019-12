ഹെൽമറ്റില്ല, പിന്നിൽ നായയും; പിന്നാലെ പോയി ‘പിടിച്ച്’ മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ്: വിഡിയോ

മണർകാട് ∙ ബൈക്കിനു പിന്നിൽ വളർത്തുനായയെ നിർത്തി യാത്ര ചെയ്ത വാഹന ഉടമയ്ക്കെതിരെ നടപടിയുമായി മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം. ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാത്തതിനും വളർത്തുമൃഗത്തെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ പൊതുനിരത്തിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യിച്ചതിനും എതിരെ വാഹന ഉടമയ്ക്ക് ഇന്ന് നോട്ടിസ് അയയ്ക്കുമെന്നു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം ആർടിഒ ടോജോ.എം.തോമസ് പറഞ്ഞു.

മണർകാട് ഭാഗത്ത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ബൈക്കിനു പിന്നിൽ വളർത്തുനായെയെ നിർത്തി യാത്ര ചെയ്യുന്നതു കണ്ടത്. ബൈക്ക് പെട്ടെന്നു നിർത്തിച്ചാൽ അപകടം ഉണ്ടാകുമെന്നു കരുതി അധികൃതർ ഇതിനു തുനിഞ്ഞില്ല. ബൈക്കിനു പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്തു സ്ക്വാഡിലെ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എ.സാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഡിയോ പകർത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്.

English Summary: Journey with Dog on bike without Helmet, Motor Vehicle Department to Take Action