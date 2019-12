കോട്ടയം ∙ എംജി സർവകലാശാല മാർക്ക്ദാന വിവാദത്തിൽ അ‍ഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി. ജോയിന്റ് റജിസ്ട്രാർ, ഡപ്യൂട്ടി റജിസ്ട്രാർ, അസിസ്റ്റന്റ് റജിസ്ട്രാർ എന്നിവരെ സ്ഥലം മാറ്റി. രണ്ടു സെക്ഷൻ ഓഫിസർമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. മോഡറേഷൻ ഇല്ലാതെ ജയിച്ചവരുടെ പേര് മാർക്ക്ദാന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാണ് നടപടി.

ഉദ്യോഗസ്ഥവീഴ്ച സർവകലാശാല നടപടികളുടെ സാധുത നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നു സർവകലാശാല പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. മാർക്ക് ദാന വിവാദത്തിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ഹിയറിങ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ റജിസ്ട്രാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

വിവാദത്തെത്തുടർന്നു സർവകലാശാല 123 വിദ്യാർഥികളോട് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മടക്കി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതു ചട്ടപ്രകാരമല്ലെന്നാരോപിച്ചു വിദ്യാർഥികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ ഹിയറിങ് നടത്താൻ കോടതി നിർദേശിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗവർണർ നിർദേശം നൽകിയത്.

